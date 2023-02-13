ابل تطلق تحديث iOS 16.3.1 – تعرف عليه!

قامت ابل بإطلاق تحديث iOS 16.3.1 والذي يأتي بعد وقت قصير للغاية من إطلاق تحديث iOS 16.3. هذا التحديث الجديد يقوم بحل عدة مشاكل في هواتف الايفون.

تحديث iOS 16.3.1 .. ماذا يحمل؟

تحديث iOS 16.3.1 لا يحمل أي مزايا إضافية للايفون، بدلاً من ذلك يستهدف إصلاح عدة مشكلات في الجهاز ما بين الآي كلاود إلى سيري إلى خدمة Find My واكتشاف الحوادث وغيرها.

حل مشكلة عدم ظهور إعدادات الآي كلاود بطريقة صحيحة إذا كان أحد التطبيقات متصلاً بالآي كلاود.

حل مشكلة عدم عمل أوامر سيري مع خاصية البحث عن الأجهزة Find My.

تحسين خاصية الإبلاغ عن الحوادث في هواتف ايفون 14 وايفون 14 برو.

هذا التحديث ربما يحل أيضاً مشكلة عدم القدرة على النسخ الاحتياطي عبر الآي كلاود وهي مشكلة ظهرت بعد إطلاق تحديث iOS 16.3.

بخصوص تحسين خاصية الإبلاغ عن الحوادث، فهذا بسبب التقارير المتتابعة التي التي تتحدث عن قيام هواتف ايفون 14 وايفون 14 برو بالإبلاغ الخاطيء عن حوداث السيارات لخدمات الطواريء من تلقاء نفسها في ظروف طبيعية مثل ركوب الزحلاقات أو الأفعوانيات في المدن الترفيهية.

يمكن تنزيل تحديث iOS 16.3.1 هوائياً على الايفون بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software updates لتنزيل التحديث وتثبيته ثم إعادة تشغيل الايفون. التحديث ليس كبير الحجم، وإنما يبلغ حجمه 330 ميجابايت تقريباً.