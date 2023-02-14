شاومي تُعلن عن هاتف Poco X5 Pro 5G بأعلى مواصفات في الفئة المتوسطة

أطلقت العلامة التجارية التابعة لشركة شاومي، بوكو، هاتف Poco X5 Pro 5G في الهند، ولكن من المتوقع أن يصل إلى بقية الأسبوع الأخرى خلال الأشهر اللاحقة.
يمتاز الهاتف الجديد بشاشة كبيرة قياس 6.67 إنش بدقة +FHD وهي عبارة عن لوحة عرض Xfinity AMOLED داعمة لتقنية Dolby Atmos بمعدل تحديث 120Hz ومعدل أخذ العينات اللمسي بسرعة 240Hz وتعتيم عالي التردد بمعدل PWM 1920 وحافة سفلية نحيفة للغاية.
يعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكم الشهير للفئة المتوسطة Snapdragon 778G SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وما يصل إلى 12 طبقة من ألواح الجرافيت لتبديد الحرارة المرتفعة.
يتم شحن الهاتف بواجهة MIUI 14 المُخصصة من شركة شاومي والمستندة إلى نظام أندرويد 13 وتتعهد الشركة بتوفير ما يصل إلى عامين من الدعم البرمجي لأنظمة الأندرويد وثلاث سنوات من التصحيحات الأمنية.
بالنسبة لقسم البصريات فإن هاتف Poco X5 Pro 5G يمتاز بمستشعر Samsung HM2 بدقة 108 ميجابكسل مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية عبارة عن مستشعر بدقة 16 ميجابكسل. يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 67 وات ويمكن شحن البطارية بنسبة 50% خلال 15 دقيقة بينما يُمكن شحنها بدورة كاملة بنسبة 100% خلال 45 دقيقة.
سعر ومواصفات هاتف Poco X5 Pro 5G بالتفصيل
- الشاشة: لوحة عرض Xfinity AMOLED قياس 6.67 إنش بمعدل تحديث 120Hz بدقة +FHD تدعم معدلات التحديث التكيفية بسرعة 30 / 60 / 90 / 120 هرتز. ومعدل سطوعها يصل إلى 900 شمعة داعمة لمرئيات +HDR10 و Dolby Vision ومحمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass Victus 5.
- المعالج: Qualcomm Snapdragon 778G SoC يشتمل على وحدة معالجة رسومية طراز Adreno 642L
- الذاكرة العشوائية والتخزين: 6/8 جيجابايت رام من النوع LPDDR4X وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من النوع UFS 2.2 بالإضافة إلى طراز بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت.
- نظام التشغيل: واجهة MIUI 14 المستندة إلى نظام أندرويد 13.
- شريحة الخط: ثنائي الشريحة.
- الكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 120 درجة بفتحة عدسة f/2.2 وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4.
- الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4.
- الميزات الإضافية: مستشعر الأشعة تحت الحمراء وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مُثبت على الجانب فوق زر الطاقة ومعيار IP53 لمقاومة رذاذ الماء.
- الصوت: مقبس 3.5 ملم لسماعة الرأس وسماعات ستريو مزدوجة وصوت Dolby Atmos.
- الوزن والأبعاد: 162.91×76.03×7.9 مم ويزن الهاتف 181 جرام.
- سُبل الاتصال: 5G SA / NSA (n1/n3/n5/n8/n28/n40/n78 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS, USB Type-C
- البطارية: بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقدرة 67 وات.
- السعر والتوفر: يتوفر الهاتف باللون الأصفر والأسود والأزرق السماوي على هيئة 6/128 جيجابايت أو 8/256 جيجابايت ولكن لا تزال الأسعار العالمية غير معروفة.
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