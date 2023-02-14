شاومي تُعلن عن هاتف Poco X5 Pro 5G بأعلى مواصفات في الفئة المتوسطة

أطلقت العلامة التجارية التابعة لشركة شاومي، بوكو، هاتف Poco X5 Pro 5G في الهند، ولكن من المتوقع أن يصل إلى بقية الأسبوع الأخرى خلال الأشهر اللاحقة.

يمتاز الهاتف الجديد بشاشة كبيرة قياس 6.67 إنش بدقة +FHD وهي عبارة عن لوحة عرض Xfinity AMOLED داعمة لتقنية Dolby Atmos بمعدل تحديث 120Hz ومعدل أخذ العينات اللمسي بسرعة 240Hz وتعتيم عالي التردد بمعدل PWM 1920 وحافة سفلية نحيفة للغاية.

يعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكم الشهير للفئة المتوسطة Snapdragon 778G SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وما يصل إلى 12 طبقة من ألواح الجرافيت لتبديد الحرارة المرتفعة.

يتم شحن الهاتف بواجهة MIUI 14 المُخصصة من شركة شاومي والمستندة إلى نظام أندرويد 13 وتتعهد الشركة بتوفير ما يصل إلى عامين من الدعم البرمجي لأنظمة الأندرويد وثلاث سنوات من التصحيحات الأمنية.

بالنسبة لقسم البصريات فإن هاتف Poco X5 Pro 5G يمتاز بمستشعر Samsung HM2 بدقة 108 ميجابكسل مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية عبارة عن مستشعر بدقة 16 ميجابكسل. يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 67 وات ويمكن شحن البطارية بنسبة 50% خلال 15 دقيقة بينما يُمكن شحنها بدورة كاملة بنسبة 100% خلال 45 دقيقة.

سعر ومواصفات هاتف Poco X5 Pro 5G بالتفصيل