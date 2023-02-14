الإعلان عن هاتف Realme GT Neo 5 بسرعة شحن 240 وات وشاشة 144Hz

لدينا بطل جديد يكسر جميع الأرقام القياسية في سرعة الشحن السلكي وهو هاتف Realme GT Neo5 240W وكما هو موضح من اسم الهاتف فهو يدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 240 وات وبهذه الطاقة الرهيبة يصبح أسرع هاتف في العالم والذي يُمكن شحنه من 0 وحتى 100% خلال 10 دقائق فقط.

إطلاق هاتف Realme GT Neo5 بشاحن 240 وات وشاشة 144Hz

ومع ذلك، سرعة الشحن الفائقة ليست الشيء الوحيد الذي يجعل من هاتف Realme GT Neo5 تحفة فريدة من نوعها، إطلاقاً. وإنما هناك المزيد من الميزات الرائعة المثيرة للاهتمام.

بداية من التصميم يمتاز الهاتف بجانب خلفي مثير وفي المقدمة لدينا شاشة مسطحة بفتحة ثقب مركزية في منتصف الشاشة. ولكن بالعودة إلى الجانب الخلفي فهناك جزيرة مستطيلة الشكل تحتضن كاميرتان بداخلها على الجانب الأيسر وهناك تأثير ضوئي مربع الشكل على يمينها.

صرحت الشركة أن الغرض من تأثير الإضاءة اللوني الجديد على ظهر الهاتف يستهدف عشاق ومُحبي الرياضات الإلكترونية والذي يضيء فعلياً أثناء ممارسة الألعاب على الهاتف. ولكن الأهم من ذلك أنه سيكون بالإمكان الاعتماد على هذه الإضاءة من أجل الإشعارات وتخصيصها أثناء استقبال المكالمات الواردة وأكثر من ذلك.

يبدو أنها نغمة جديدة من ريلمي لجذب انتباه جمهور اللاعبين ومن الواضح أنها نجحت حرفياً في مسعاها إذ من المتوقع أن يتلقى الهاتف إقبالًا شديدًا من قبل اللاعبين.

هناك نموذجان مختلفان من نفس الهاتف

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 8+ Gen 1 SoC بدقة تصنيع 4 نانوميتر بواسطة شركة TSMC ولكن هناك نموذجان مختلفان من نفس الهاتف.

النموذج الأول يأتي باسم Realme GT Neo5 والنموذج الأخر يأتي باسم Realme GT Neo5 240W. كلا النموذجين متطابقات في نواحي عديدة ولكن هناك بعض الاختلافات الملموسة.

يحتوي النموذج الأول GT Neo5 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير ويدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 150 وات. أما النموذج الثاني GT Neo5 240W فهو يحتوي على بطارية 4600 مللي أمبير ويدعم الشحن السلكي بقدرة 240 وات.

يأتي النموذج الأول بخيارات مختلفة من التخزين تشتمل على 8/12/16 جيجابايت رام وجميع الطُرز تحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من النوع UFS 3.1.

أما طراز GT Neo5 240W فيمتاز بذاكرة عشوائية LPDDR5X بسعة 16 جيجابايت وذاكرة تخزينية بسعة 256/512 جيجابايت UFS 3.1.

شاشة مذهلة بمعدل تحديث 144Hz

فيما عدا ذلك فجميع مواصفات الطرازين متطابقة تماماً. حيث يأتي كلاهما بشاشة AMOLED قياس 6.74 إنش بدقة +FHD بمعدل تحديث 144Hz ومعدل سطوع تبلغ ذروته 1450 شمعة.

يتم شحن الهاتف بواسطة واجهة Realme UI 4.0 المستندة إلى أندرويد 13 ويحتوي كلاهما على فتحة مزدوجة لشرائح SIM بالإضافة إلى ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة ومكبرات صوت ستريو مزدوجة.

الكاميرا الرئيسية على الهاتف عبارة عن مستشعر IMX890 من شركة Sony بدقة 50 ميجابكسل مدعوماً بتقنية التثبيت البصري OIS بفتحة عدسة f1/88 مصحوباً بعدسة واسعة المجال بدقة 8 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 112 درجة بفتحة عدسة f/2.2 وعدسة مجهرية ثالثة بدقة 2 ميجابكسل. الجانب الأمامي يحتوي على كاميرا بدقة 16 ميجابكسل.

ومن أجل توفير أفضل تجربة لعب على الهاتف، تمكنت ريلمي من تزويد الهاتف بنظام تبريد احترافي يشتمل على مساحة تبريد تبلغ 6580 مم² وتبريد بالبخار ثلاثي الأبعاد ومحرك اهتزاز بقوة 1500 هرتز والإصدار الثاني من مصفوفة التبريد بالهواء.

يزن الهاتف 199 جرام وقد تم طلاقه في الصين بقيمة 2566 يوان صيني لنموذج GT Neo5 أي ما يعادل 384 دولار أمريكي. بينما يبلغ سعر نموذج GT Neo5 240W حوالي 471 دولار أمريكي ومن المتوقع وصولهما إلى الأسواق العالمية لاحقاً.