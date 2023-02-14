التسريبات المبكرة لهاتف الألعاب الرائد ASUS ROG Phone 7 بدأت في الظهور!

تشير الشائعات المبكرة أن الشركة التايوانية تستعد من أجل إطلاق هاتف ASUS ROG Phone 7 في أواخر العام الجاري. بحسب ما ورد في تقرير موقع The Tech Outlock نقلاً عن المُسرب الشهير Paras Guglani على موقع تويتر فإن هاتف الألعاب الرائد من شركة اسوس قيد التطوير.

عند التفكير قليلاً في الأمر فمن الممكن أن تكون هذه الشائعات على أساس صحيح إذ التزمت شركة اسوس على مدار السنوات الماضية بإطلاق هاتف ROG Phone جديد كل عام، ومن الممكن ألا تكون الأمور مختلفة هذا العام أيضاً.

ومن الوارد أن نشهد هاتف جديد من عملاق التكنولوجيا التايواني هذا العام ولكن متى تحديدًا سيتم الإعلان هذا الهاتف فهذا هو ما مكنون الشائعة التي حصلنا عليها اليوم.

على الرغم من كونها شائعة ولا يُمكن التصديق بها بشكل مؤكد ولكن إن التزمت شركة اسوس بنفس جدولها الزمني المعتاد فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف ROG Phone 7 في وقت ما خلال الربع الثالث من العام الجاري.

تم إطلاق كل من ROG Phone 6 و ROG Phone 6 Pro في الأسواق العالمية يوم 5 يوليو العام الماضي. وعلى الرغم من أن الشائعات المبكرة لهاتف ROG Phone 7 لم تذكر موعد الإعلان الدقيق ولكنها تلمح فقط إلى الربع الثالث. لذا، من المتوقع أن يكون تاريخ 5 يوليو ضمن الإطار الزمني.

ولكن بما أننا ما زلنا في الربع الأول من عام 2023 فلا يزال هناك متسع من الوقع أمام أسوس للتعديل على موعد الإطلاق وتقريبه قليلاً أو حتى تأخيره عدة أسابيع قليلة. فللأسف لسنا متأكدين من أي شيء حتى الآن.

بعض النظر عن موعد الإطلاق تشير الشائعة إلى أن اسوس تستعد لإطلاق ثلاثة هواتف جديدة ضمن عائلة ROG Phone 7 وهذه الهواتف الثلاثة ستأتي بالألقاب التالية: ROG Phone 7 و ROG Phone 7 Ultimate و ROG Phone 7D.

من المحتمل أن يكون الطرازين الأوليين هما الطُرز التي سيتم إطلاقها عالمياً بينما سيبقى طراز ROG Phone 7D حصرياً للسوق الصينية.

أما بالنسبة لمواصفات الهاتف فلم يذكر التقرير أي شيء يستحق الاهتمام ولكنه سلط بعض الضوء على المواصفات الفنية الرئيسية مثل شريحة المعالجة والذاكرة العشوائية وسعات التخزين.

يقول Guglani أن كل من ROG Phone 7 و ROG Phone 7 Ultimate سيتم شحنهما بواسطة معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 SoC وهو أمر متوقع حتماً حيث تستمر اسوس في استخدام أحدث معالج من كوالكم كما كان الحال خلال السنوات العديدة الماضية وتحديداً عندما يتعلق الأمر بهواتف الألعاب الرائدة من الشركة.

أما بالنسبة لطراز ROG Phone 7D فمن المحتمل أن يتم تشغيله بواسطة إحدى شرائح المعالجة الرائدة من شركة ميديا تيك. ولكن بما أنه سيكون طراز حصري للصين فإن أمره لا يهمنا كثيراً.

يُقال أن الهواتف ستحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية على شكل 256/512 جيجابايت. وسوف يتم إطلاق الهواتف بشاشة AMOLED ونظام أندرويد 13.