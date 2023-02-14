تحديث iOS 16.3.1 – أبرز مشكلة وأهم نصحية بعد التحديث!

أطلقت ابل تحديث iOS 16.3.1 وهو تحديث موجه بالأساس لإصلاح مشاكل في نظام تشغيل الايفون إلا أنه على الجانب الآخر قام بإحداث مشكلة كبيرة!

أهم مشكلة – توقف تطبيق صور جوجل

بعد قيام المستخدمين بتحميل تحديث iOS 16.3.1 على أجهزتهم ظهرت مشكلة كبيرة بشكل مفاجئ وهي توقف تطبيق صور جوجل Google Photos عن العمل.

التطبيق الذي كان يعمل بشكل طبيعي لدي المستخدمين، بات ينهار فوراً بمجرد فتحه بعد التحديث دون سبب واضح.

لم تعلق ابل على الأمر ولم يصدر عنها أي تصريحات رسمية حول ذلك الأمر، لكن على الجهة الأخرى قامت جوجل بمحاولة إنقاذ الأمر.

أهم نصيحة: حل المشكلة سريعاً

إذا كنت تعتمد كثيراً على تطبيق جوجل للصور Google Photos قد يزعجك هذا الأمر كثيراً لأنك لن تستطيع الوصول إلى الصور أو رفعها على حسابك على جوجل.

بدلاً من انتظار تحديث قادم جديد من ابل، تستطيع حل مشكلة توقف تطبيق صور جوجل من خلال تحديث التطبيق من متجر الآب ستور.

تحديث التطبيق صدر اليوم مباشرةً من جوجل بعد ظهور الكثير من الشكاوى على مدار اليوم بعد إطلاق تحديث iOS 16.3.1.

يعتمد كثير من مستخدمي الايفون على تطبيق صور جوجل بجانب تطبيق الصور الافتراضي من ابل لأنه يوفر العديد من المزايا الإضافية أهمها إتاحة 15 جيجابايت كسعة تخزين سحابية مجانية للمستخدمين.

بذلك يمكنك تحميل تحديث ابل الجديد بكل ثقة دون خوف من تبعاته كمشكلة تطبيق صور جوجل التي تم حلها. ننوه أن التحديث بعد الاختبار لا يؤثر على أداء الجهاز و البطارية.

ابل خلال الفترة القادمة سوف تختبر تحديث iOS 16.4 استعداداً لإطلاقه لاحقاً مع إضافة بعض المزايا والخدمات الجديدة فيه.