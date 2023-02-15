هذا ما نعرفة عن هواتف OnePlus القابلة للطي!

يبدو أن هواتف الجيل الأول القابلة للطي لشركة OnePlus أصبحت أقرب مما نتوقع. فبحسب تقرير المُسرب الشهير Mukul Sharma اعتمدت الشركة الصينية مسميات كلا الجهازين بالفعل.

هواتف OnePlus القابلة للطي أصبحت أقرب مما نتوقع

سيأتي كلا الهاتفين بالمسميات التالية: OnePlus V Fold و OnePlus V Flip. ومن الواضح أن الشركة اعتمدت نفس العلامات التجارية التي تستخدمها شركة سامسونج لهواتفها القابلة للطي حيث يرمز لقب Fold إلى الهاتف القابل للطي عمودياً بينما يرمز لقب Flip إلى الهاتف الصدفي القابل للطي أفقياً.

هذا يشير إلى أن سامسونج سوف تواجه منافسة محتدمة في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي خلال الأعوام القادمة، خاصة بعد أن قررت بعض الشركات الصينية إطلاق هواتفها القابلة للطي في الأسواق العالمية وعلى رأسها شركة أوبو. ولكن مع دخول شركة OnePlus إلى هذا السوق فمن المتوقع أن تشتد حدة المنافسة.

بالتأكيد سيكون هاتف OnePlus V Fold منافس مباشر لهاتف جالكسي زد فولد، بينما سيشكل هاتف OnePlus V Flip منافسة مباشرة مع هاتف جالكسي زد فليب.

والأفضل من ذلك أن هناك أنباء تشير إلى أن شركة OnePlus قد بدأت بالفعل في اختبار إحدى هذه الهواتف داخلياً في إحدى المناطق من بينها أوروبا وهذا يعتبر بمثابة تأكيد على أن الشركة لديها خطط من أجل إطلاق هذه الهواتف في الأسواق الدولية.

للأسف لا تزال التفاصيل حول هذه الهواتف نادرة جداً. ولا نعلم ما هو الجدول الزمني المتوقع للإعلان عن هذه السلسلة الجديدة. ولكن هناك فرصة كبيرة أن تعلن الشركة عن هذا الجيل الجديد في وقت ما خلال الربع الثالث من العام الجاري. وربما هذا هو سبب عدم اهتمام OnePlus بإطلاق هاتف OnePlus 11 Pro هذا العام من أجل تكثيف الجهود والتركيز على الهواتف القابلة للطي.

ومع ذلك، حتى إذا تأخر إطلاق هذه الهواتف عدة أشهر، فمن الممكن ألا يتجاوز التأخير عام 2024. أعلنت الشركة عن هاتف OnePlus 11 في الصين منذ عدة أسابيع قليلة، وقد تم إطلاقه في السوق الهندية يوم 7 فبراير وسيتم إطلاقه على مستوى العالم خلال مؤتمر MWC يوم 17 فبراير.

وهناك بعض التقارير التي تشير إلى أن شركة OnePlus لديها خطط كبيرة من أجل هذه الحدث، ولكن من المستبعد أن يشهد الحدث أي أخبار عن هذه الهواتف!

ومع ذلك، حتى إن لم يحدث ذلك، فمن الممكن أن تلمح الشركة إلى هواتفها القابلة للطي خلال الحدث كنوع من التمهيد ومنح المستخدمين فرصة للاستعداد على ما هو قادم.

في جميع الأحوال، ليس من المستغرب أن تتمكن الشركة الصينية من إطلاق هواتف قابلة للطي، إذ أعلنت من قبلها كل من أوبو وفيفو عن هذه النوعية الرائدة من الهواتف، وكلتا الشركتين هما شركتين شقيقتان لشركة وان بلس. لذا، فإن الشركة لديها جميع المقومات والمؤهلات التي تمنحها القدرة والفرصة على تحقيق هذا الأمر بسهولة. فقط الوقت سيكون كفيلاً بإخبارنا المزيد من الحقائق حول هذا التسريب.