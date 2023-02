مشروب شائع قد يزيد من خطر إصابتك بسرطانين!

الولايات تالمتحدة – وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على أكثر من 52000 امرأة، أن النساء اللواتي يستهلكن كميات أكبر من الحليب لديهن خطر متزايد للإصابة بسرطان الثدي.

ويلعب نظامنا الغذائي دورا كبيرا في صحتنا وعافيتنا. ومن المقبول على نطاق واسع أن بعض الأطعمة يمكن أن تزيد من مخاطر تعرضنا لمشاكل معينة – مثل الدهون المشبعة والارتباط بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

ومع ذلك، هناك مشروب واحد ثبت أنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان البروستات.

وفي حديثها إلى موقع “إكسبريس”، حذرت الدكتورة شيرين قسام – استشارية أمراض الدم، ومحاضرة ومؤسسة Plant-Based Health Professionals UK، من بعض مخاطر شرب الحليب.

وقالت: “على الرغم من أن بعض الأطعمة المشتقة من الحيوانات مثل منتجات الألبان تعتبر صحية على الرغم من المعالجة، إلا أن هذه الأطعمة لا توفر نفس المستوى من الحماية ضد السرطان. في الواقع، ارتبط استهلاك منتجات الألبان باستمرار بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستات وقد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي”.

سرطان الثدي

بحثت دراسة، نُشرت في المجلة الدولية لعلم الأوبئة، في الصلة بين الحليب وسرطان الثدي.

وكجزء من البحث، نظر الفريق في بيانات أكثر من 52700 امرأة من أمريكا الشمالية كن في البداية خاليات من السرطان.

وأكملوا استبيانات تكرار الطعام، وقام أكثر من 1000 بملء ست استدعاءات غذائية على مدار 24 ساعة – استبيان سريع حول آخر 24 ساعة.

وتمت متابعة المشاركات لمدة ثماني سنوات، مع ملاحظة تشخيص سرطان الثدي. في ذلك الوقت كان هناك 1057 حالة جديدة من سرطان الثدي.

ثم وجد الباحثون روابط بين بعض المنتجات المستهلكة ومعدلات المرض.

وقالت الدراسة: “لم يتم العثور على ارتباطات واضحة بين منتجات الصويا وسرطان الثدي، بغض النظر عن منتجات الألبان. ومع ذلك، ارتبط تناول كميات أكبر من السعرات الحرارية لمنتجات الألبان وحليب الألبان بنسب مخاطر الإصابة بالمرض. الحليب كامل الدسم وقليل الدسم أعطى نتائج مماثلة. لم يلاحظ أي ارتباط مهم بالجبن والزبادي”.

وخلصت إلى أن: “تناول كميات أكبر من حليب الألبان ارتبط بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، عند تعديل تناول فول الصويا. ويمكن النظر إلى الإرشادات الحالية لاستهلاك حليب الألبان ببعض الحذر”.

سرطان البروستات

أثبت بحث منفصل، نُشر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، وجود صلة بين سرطان البروستات ومنتجات الألبان.

وعلى غرار الدراسة الأخرى، أكمل المشاركون، الذين كان عددهم أكثر من 28000 رجل، استبيانات تكرار الطعام واسترجاع النظام الغذائي على مدار 24 ساعة لتحديد ما كانوا يستهلكونه.

وعلى مدى السنوات الثماني التالية، تم تشخيص 1254 حالة إصابة بسرطان البروستات – بما في ذلك 190 حالة متقدمة.

وقالت الدراسة: “الرجال في الشريحة المئوية التسعين من تناول منتجات الألبان (430 غراما في اليوم) مقارنة بالشريحة المئوية العاشرة (20.2 غراما في اليوم) لديهم مخاطر أعلى للإصابة بسرطان البروستات.

تم إثبات نتائج مماثلة، بمقارنة نفس الغرامات التي يتم تناولها يوميا، في سرطانات البروستات المتقدمة، والحالات غير المتقدمة، والمشاركين السود، وعند استبعاد المشاركين النباتيين”.

وأضافت: “الرجال الذين يتناولون كميات أكبر من منتجات الألبان، ولكن ليس الكالسيوم من منتجات الألبان، لديهم مخاطر أعلى للإصابة بسرطان البروستات مقارنة بالرجال الذين يتناولون كميات أقل”.

ومع ذلك، هناك بعض الجدل حول ما إذا كان الحليب يمكن أن يسبب السرطان بالفعل. وتقول تعليقات مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: “لم تثبت الأبحاث ما إذا كانت منتجات الألبان أو الكالسيوم لها تأثير مباشر على مخاطر الإصابة بسرطان البروستات. هناك بعض الدراسات التي وجدت خطرا متزايدا لدى الأشخاص الذين لديهم كميات كبيرة من منتجات الألبان. ولكن لا توجد أدلة كافية على ذلك”.

وتضيف: “لا يوجد دليل جيد وثابت على أن الحليب ومنتجات الألبان يمكن أن تسبب سرطان الثدي”.

المصدر: إكسبريس

Shares

The post مشروب شائع قد يزيد من خطر إصابتك بسرطانين! first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا