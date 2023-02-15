ايفون 14 برو ماكس – التكلفة الحقيقية لأغلى ايفون حالياً

هاتف ايفون 14 برو ماكس هو هاتف الايفون الأغلى حالياً إذ يبدأ سعره من 1099 دولاراً أمريكياً ويزيد تدريجياً بحسب السعة التخزينية ليصل إلى 1599 دولاراً أمريكياً، لكن لعلك قد تتساءل عن التكلفة الحقيقية لهذا الجهاز؟

تكلفة التصنيع .. أقل من 500 دولاراً أمريكياً

هناك تقرير جديد نشرته مؤسسة Counterpoint Research لأبحاث السوق حول التكلفة الحقيقية للمكونات الداخلة في تصنيع هاتف ايفون 14 برو ماكس، وقد توصل التقرير بعد البحث والاستقصاء إلى أن تكلفة مكونات التصنيع في الهاتف تبلغ 464 دولاراً أمريكياً للنسخة ذات سعة 128 جيجابايت.

هذا التكلفة هي أزيد قليلاً من تكلفة إنتاج هاتف ايفون 13 برو ماكس العام الماضي بنسبة لا تتجاوز 4% تقريباً، وذلك بسبب الإضافات الجديدة مثل شاشة الجهاز الداعمة لخاصية الشاشة الدائمة Always On Display وكذلك مستشعر الكاميرا الذي أصبح يلتقط الصور بدقة 48 ميجابكسل وكذلك المعالج الأسرع علماً بأن هناك بعض المكونات التي انخفض سعرها مثل مودم شبكات الجيل الخامس 5G.

في فاتورة مكونات تصنيع ايفون 14 برو ماكس كانت هناك بعض الأمور الملفتة ونذكر منها ما يلي:

معالج A16 بات أغلى بنحو 11$ مقارنة بمعالج A15 الموجود في هواتف ايفون 14/بلس وسلسلة ايفون 13.

تكلفة المعالجات جميعها بما فيها معالج A16 بات تمثل 20% من التكلفة الإجمالية.

نسبة تكلفة المكونات التي قامت ابل بتصميمها بنفسها داخل الهاتف تمثل 22% فقط.

الأرقام الخادعة والتكاليف الإضافية!

464 دولاراً أمريكياً هي فقط تكلفة مكونات التصنيع في هاتف ايفون 14 برو ماكس، تلك ليست التكلفة الحقيقية أو النهائية للجهاز إذ أن هناك تكاليف أخرى تُضاف إلى الفاتورة.

من ذلك تكلفة تجميع المكونات وتغليفها ثم شحنها وتوزيعها ومن قبل ذلك عمليات البحث والتطوير والتي تنفق عليها ابل سنوياً مبالغ طائلة لجلب مزايا جديدة داخل الايفون، فضلاً عن عمليات البيع والترويج.

ابل نفسها دوماً ما تعرض على أرقام مثل هذه للأسباب المذكورة آنفاً. وفقاً لآبل نفسها والأرقام الرسمية، فإن هامش الربح الذي تحصل عليه يكون في حدود 37% تقريباً وتلك النسبة لم تتغير كثيراً على مدار السنوات الأخيرة.

هواتف ايفون 14/بلس وايفون 14 برو/ماكس متاحة الآن للشراء في جميع دول العالم تقريباً، وإذا كنت عازماً الشراء يمكنك الرجوع إلى هذه المقالة: دليل شراء ايفون 14