شركة Sony تستعد لإطلاق الوحش الرائد Xperia 1V بمواصفات لا تُضاهى!

جميع المؤشرات تشير إلى أن شركة Sony تستعد من أجل إطلاق هاتفها الرائد Xperia 1V والذي يعد أحد أكثر الهواتف الذكية الرائدة انتظارًا لعام 2023 الجاري، وأغلاها ثمناً بالطبع.

من المؤكد أن هذا الهاتف سيأتي بتقنيات متطورة وسيجلب معه العديد من الابتكارات الجديدة إلى عالم الهواتف الذكية، تماماً مثلما تعودنا على رؤيته من خلال هواتف الشركة الماضية حتى وإن كانت تأتي بأسعار فلكية لا يُمكن تقبلها.

وعلى الرغم من أننا ما زلنا نبتعد عن موعد الإطلاق الرسمي عدة أسابيع ولكن من حسن الحظ أن شركة Sony لم تتمكن من الحفاظ على سرية هذا الهاتف بشكل صارم مما يمنحنا فرصة لإلقاء نظرة على بعض عروضه الأولية ومعرفة مواصفاته الفنية الرئيسية.

تم تصميم عروض الهاتف بواسطة greensmartphones بالتعاون مع OnLeaks والذي يدّعي أن جميع العروض مستندة على التصميم النهائي والحقيقي لهاتف Xperia 1V.

من خلال هذه العروض يبدو أن الرائد المميز يمتاز بتصميم أنيق وعصري مع حواف نحيفة للغاية وبالتالي سيكون هذا الهاتف بمثابة صفقة رابحة بكل المقاييس لعشاق الجمال ومُحبي الهواتف الرائدة من حيث المظهر المصقول والأداء العالي.

تصميم الهاتف مماثل إلى حد ما مع تصميم سلفه السابق Xperia 1 IV إذ يمتاز الهاتف بمصفوفة كاميرا عمودية على جانبه الخلفي في ترتيب ثلاثي الحلقة بداخل جزيرة دائرية بشكل رأسي لاحتضانها.

سيتم تجهيز الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC وهو أقوى معالج لمنصات الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد حتى الآن. هذا المعالج سيمنح هاتف Xperia 1V القدرة على تشغيل أقوى الألعاب والتعامل مع المهام المتعددة بشكل لائق.

بالنسبة لإعداد الكاميرا، لطالما تمتعت هواتف شركة Sony بقدرات مذهلة في التصوير الفوتوغرافي والابتكارات المتطورة وربما هذا هو السبب الذي يجعل جميع الشركات المُصنعة تُفضل استخدام مستشعرات الكاميرا الخاصة بالشركة.

يُقال أن الهاتف سيحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجابكسل مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل وعدسة تيليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل.

الأخبار السارة لعشاق هواتف شركة Sony هي أن هاتف Xperia 1V ما يزال يحتفظ بمقبس سماعة الرأس على جانبه، جنباً إلى جنب مع زر الطاقة والذي يحتوي على ماسح ضوئي مدمج لبصمات الأصابع.

الإطار السفلي من الهاتف يحتوي على منفذ USB-C للشحن ونقل البيانات مع الأجهزة الخارجية ودرج لشرائح بطاقات SIM وسيشتمل الجانب الأمامي على كاميرا بدقة 12 ميجابكسل من أجل صور السيلفي والمكالمات المرئية.

على الرغم من أننا لسنا متأكدين بشكل كامل ولكن قد يتم تجهيز الهاتف ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت.