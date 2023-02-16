رسمياً – أوبو تُطلق هاتف Find N2 Flip عالمياً وهذا سعره

عقدت أوبو حدثاً صحفياً في لندن من أجل الإعلان عن هاتف Find N2 Flip القابل للطي وإطلاقه في الأسواق العالمية. تم إطلاق هاتف Find N2 Flip في شهر ديسمبر من العام الماضي ولكن آنذاك كان الهاتف حصرياً للسوق الصينية.

يبدو أن الأمر لم يستغرق أكثر من شهرين تقريباً قبل أن يصل الهاتف إلى الأسواق العالمية. وفي رأيي الشخصي هذا خبر رائع لمحبي الهواتف القابلة للطي نظراً لأن هذا الهاتف سيشكل منافسة حقيقية لهاتف جالكسي زد فليب من سامسونج.

هاتف Oppo Find N2 Flip يصل إلى الأسواق العالمية

على الرغم من أن الشركة الصينية أطلقت كل من Find N2 Flip و Find N2 Fold قبل شهرين، ولكن للأسف الشديد هاتف Find N2 Fold سيظل حصرياً للسوق الصينية. ولكن بطبيعة الحال هاتف Find N2 Flip سيكون منافس حقيقي لهاتف جالكسي زد فليب 4.

تم تطوير الهاتف باستخدام المعدن والزجاج وهو هاتف صدفي يتم طيه عمودياً ويمتاز بجوانب مسطحة وتصميم خالي من الفجوات عند الطي. استخدمت أوبو الجيل الجديد من المفصلات الأكثر التي تم تصميمها داخلياً للتأكد من مستوى متانة الهاتف والتي تساعد بشكل أساسي على تقليل مشكلة التجاعيد بشكل أفضل من هاتف جالكسي زد فليب 4.

تم تصنيف الهاتف بعدد 400.000 عملية طي

المفصلة الجديدة تسمح للمستخدم بالقدرة على طي الهاتف في زوايا متعددة تتراوح من 45 درجة وحتى 110 درجة. وبفضل وضع FlexForm يُمكن طي الهاتف على شكل حامل ثلاثي القوائم.

صرحت الشركة بأن الهاتف تم تصنيفه بعدد يصل إلى 400.0000 عملية طي وهو بالتأكيد عدد هائل جداً يضمن سلامة الهاتف أطول فترة زمنية ممكنة.

شاشة الهاتف الخارجية عريضة بما يكفي ويمكن رؤية ذلك بشكل واضح، وهناك شاشة داخلية قابلة للطي قياس 6.8 إنش وهي عبارة عن لوحة عرض AMOLED من شركة سامسونج طراز E6 بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz ومعدلات سطوع تبلغ ذروتها 1600 شمعة.

شاشة ثانوية أكبر من أي شاشة ثانوية على أي هاتف أخر قابل للطي

أما بالنسبة لشاشة الغطاء، فيبلغ حجمها 3.26 إنش وهي أكبر لوحة عرض ثانوية رأيناها على أي هاتف قابل للطي من قبل. هذه الشاشة تعمل بدقة 720×382 بكسل وهي لوحة عرض AMOLED محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

كما رأينا أثناء الإعلان الأول عن الهاتف، فهو يعمل بواسطة معالج ميديا تيك الرائد Dimensity 9000 SoC بدقة تصنيع 4 نانوميتر مقترناً بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت.

الشحن السريع مدعوماً بقوة 44 وات

يحتوي الهاتف على بطارية سعتها 4300 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 44 وات. ولكن للأسف غابت تقنية الشحن اللاسلكي هذه المرة وهو الأمر التي تتفوق فيه هواتف سامسونج القابلة للطي.

صرحت شركة أوبو أنه يُمكن شحن هاتف Find N2 Flip سلكياً بنسبة 50% خلال 23 دقيقة فقط ولكن قد يستغرق الهاتف ساعة كاملة من أجل شحن البطارية بنسبة 100%.

قدرات مذهلة في مجال التصوير الفوتوغرافي

يشتمل الهاتف على مستشعر رئيسي Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 بزاوية رؤية مجالها 112 درجة. أما الجانب الأمامي فيشتمل على عدسة بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4. بالتأكيد يحتوي الهاتف على وحدة المعالجة العصبية MariSilicon X NPU لمعالجة الصورة وتحسين قدرات التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة وتعزيز دقة ووضوح ألوان الصور.

أخيراً وليس آخراً، يتم شحن الهاتف بواسطة واجهة Color OS 13 المُخصصة من الشركة والمستندة إلى نظام أندرويد 13 ويحتوي الهاتف على مكبرات صوت ستريو وماسح ضوئي لبصمات الأصابع ومتوفر باللون البنفسجي والأسود على مستوى العالم ومتاح للطلب المُسبق بسعر 1.023$ دولار أمريكي.