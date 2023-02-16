تحديث iOS 17 – أهم المزايا التي نتمنى قدومها

تحديث iOS 16 جاء مع العديد من التغييرات والإضافات المهمة على المستوى البصري وخيارات التخصيص وبشكل خاص لشاشة القفل التي أضافت لها ابل معظم التغييرات البصرية، فما هي المزايا والتغييرات التي نتمنى ونتوقع قدومها مع تحديث iOS 17 ؟

أحد المصممين ويدعى Parker Ortolani قام بنشر عدة صور وتصميمات لما يمكن أن يكون عليه تحديث iOS 17 المقبل.

تحديث iOS 17 .. المزيد من خيارات التخصيص

مع تحديث iOS 17 قد تتوسع ابل في خيارات تخصيص الواجهة مثل سوف تتيح تعديل خطوط الواجهة وأشكال الساعة والأرقام فضلاً عن إتاحة المزيد من الويدجت من تطبيقات النظام المختلفة.

مشاركة الشاشة مع الآخرين

هناك فكرة أخرى مميزة نتمنى أن تنبناها ابل وهي فكرة مشاركة شكل الشاشة الرئيسية وشاشة القفل مع الآخرين من أجل استعراضها وتطبيقها على أجهزتهم إذا أعجبتهم.

ابل كذلك قد تتيح مساحة داخل متجر الآب ستور تتيح للمستخدمين طرح تصميمات الشاشات الخاصة بهم بما فيها من عناصر وخطوط وخلفيات وألوان، بينما يقوم الآخرون باستعراضها أو تنزيلها، ربما تكون كذلك مادة للبيع والشراء.

الأنشطة الحية على الشاشة الرئيسية

ميزة الأنشطة الحية Live Activities متاحة الآن على شاشة القفل في بعض التطبيقات، البعض يتساءل لما لا يتم أيضاً إتاحتها على الشاشة الرئيسية للايفون؟

سيري أفضل

هناك حالياً ثورة في المساعدات الشخصية واعتمادها على الذكاء الاصطناعي لكن سيري تبدو حالياً أقل كفاءة من المنافسين، لذا نتوقع من ابل أن تتحرك في هذا الاتجاه مع قدوم تحديث iOS 17 القادم.

وعلى مستوى الواجهة والتصميم، نتوقع دمج أكبر لسيري مع خاصية الجزيرة التفاعلية Dynamic Island .