هواتف جالكسي S23 تدعم خاصية مذهلة لعشاق الألعاب – تعرف عليها!

تمتاز سلسلة جالكسي S23 الرائدة من سامسونج بميزة مذهلة سيعشقها اللاعبون والمستخدمون المتمرسون وهذه الميزة هي عبارة عن خاصية تتيح للهواتف القدرة على تجاوز الشحن أثناء توصيلها بالشاحن من أجل إمداد المعالج مباشرةً بالطاقة.

من المتوقع أن تساعد هذه الميزة في الحفاظ على درجة حرارة الهاتف أثناء الاستخدام المُكثف والحفاظ على العمر الافتراضي للبطارية على المدى الطويل.

دعونا نوضح لكم هذه الميزة بشكل أكثر تفصلاً. أولاً تم اكتشف الميزة بواسطة قناة NL Tech وتحمل الميزة اسم Pause USB Power Delivery ومتواجدة بداخل إعدادات تطبيق Game Booster بهواتف جالكسي S23.

هذه الميزة عند تفعيلها سيتوقف الهاتف عن الشحن حتى أثناء توصيل الهاتف بالشاحن طالما كان الهاتف يحتفظ بنسبة شحن أعلى من 20 %. وبالتالي ستذهب الطاقة التي يتم تمريرها من الشاحن مباشرةً إلى المعالج بينما تسير جميع الأمور الأخرى بشكل طبيعي تماماً.

هذا يعني أن البطارية لن تكون مشتركة في عملية الشحن طوال فترة توصيل الهاتف بالشاحن وتفعيل خاصية Pause USB Power Delivery.

هذه الخاصية سيكون لها ميزتان رئيسيتان. الميزة الأولى وهي مساعدة الهاتف على توليد درجة حرارة أقل أثناء الاستخدام الثقيل كممارسة الألعاب على سبيل المثال. فمن الطبيعي عند توصيل الهاتف بالشاحن أثناء استخدام الهاتف يبدأ الهاتف في تمرير التيار الكهربائي إلى البطارية من أجل إعادة نسبة الشحن التي يتم تفريغها بشكل متواصل كما ويتم تمرير جزء من هذه الطاقة إلى شريحة المعالجة في نفس الوقت. نتيجة لهذه العملية فإن الهاتف يبدأ في توليد المزيد من السخونة.

ولكن طالما كانت هواتف جالكسي S23 قادرة على تجاوز الشحن وتغذية المعالج وحده بالطاقة أثناء الاستخدام الحقيقي فهذا يعني الحفاظ على درجة حرارة الهاتف والقدرة على تقديم أداء أعلى كفاءة.

أما الميزة الثانية فهي ميزة لا يُمكن الاستفادة بها على المدى القصير وإنما سيكون لها تأثيرات إيجابية كبيرة على المدى الطويل من الاستخدام. فمن المعروف أن عمليات الشحن والتفريغ سبباً رئيسياً في تدهور حالة البطارية ولا يوجد رادع لهذه المشكلة حتى الآن نظراً لأن هذه هي طبيعة بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في هواتفنا الذكية.

ولكن مع تجاوز البطارية للشحن فإن هذا الأمر سيكون له عواقب إيجابية على العمر الافتراضي للبطارية وسيحافظ على حالتها أطول فترة زمنية ممكنة على المدى الطويل من الاستخدام، خاصة وإذا كنت من هؤلاء المستخدمين الذين يفضلون استخدام الهاتف أثناء عملية الشحن.

على الرغم من كونها ميزة مفيدة لجميع المستخدمين، ولكن كما أشرنا للتو، فإن أكثر المستخدمين الذين سيجدونها نافعة هم هواة الألعاب والمستخدمين المتمرسين الذين يستخدمون الهاتف في ممارسة الألعاب أثناء توصيله بالشاحن. وبهذا فإن هذه الميزة ستسمح لهم بإيقاف الشحن مؤقتاً وتمرير طاقة الشاحن بشكل مباشر إلى المعالج للحفاظ على برودة الهاتف وتقديم أداء أكثر كفاءة.