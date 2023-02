أطباء يكشفون فوائد غير متوقعة للحب والعلاقة الحميمة على الصحة

إنجلترا – أعلن أطباء بريطانيون أن الحب والعلاقة الحميمة يحفزان منظومة المناعة ما يؤدي إلى إطالة العمر المتوقع.

وتشير The Sun، إلى أنه وفقا للدكتورة راشيل وارد أخصائية في مركز الشيخوخة، تؤدي العلاقة الحميمة إلى إطالة العمر . وتقول: “الحب والمشاعر التي تظهر عندما يكون الشخص محبوبا تسبب السعادة وتقلل من احتمال الإصابة بالاضطرابات العقلية. وإن العلاقات الهادفة مهمة، لأنها تطيل متوسط العمر المتوقع”.

وتضيف كما أن العلاقات غير الرومانسية لها تأثير إيجابي في الشخص أيضا.

ومن جانبها أعلنت أنيتا بينز اخصائية علم النفس أن العلاقة الحميمة والعلاقة الوثيقة الطويلة الأمد تحفز منظومة المناعة. ويحدث هذا لأن الشريكان يتبادلان البكتيريا، ما يؤدي إلى تقوية منظومة المناعة بمرور الوقت. وأن الحب يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.

وتقول موضحة: “يعود هذا إلى أن الشخص يحافظ على رفقة شريكه ويوفر له الدعم العاطفي، ما يخفف من مشاعر الوحدة والعزلة”. وعلاوة على ذلك، إلى أن الأشخاص المرتبطين بمثل هذه العلاقات يتحركون أكثر ، وغالبا ما يحفز بعضهم البعض على ممارسة الرياضة.

وتؤكد الدكتورة بيبا ميرفي أخصائية علم الجنس، على أن العلاقة الحميمة مفيدة للقلب والأوعية الدموية وخاصة للنساء.

وتقول: “أظهرت دراسة أجراها علماء معهد نيو إنجلاند للبحوث في ماساتشوستس أن ممارسة الجنس مرتين في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 50 بالمئة. وأنه كلما ازدادت ممارسة الجنس، قل الخطر”.

ووفقا لها، تساعد العلاقة الحميمة على النوم الصحي.

وتقول: “مارسوا العلاقة الحميمة قبل النوم، بعدها ستغفون بسرعة ويصبح النوم صحيا أكثر”.

المصدر: لينتا. رو

