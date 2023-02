ألمانيا – ارتبط الصيام أثناء الحمل بانخفاض الوزن عند الولادة، إلا أن هذا التأثير يمكن تعديله من خلال الترطيب الغذائي عقب أوقات الصيام.

وقد أجرت فابيان براديلا، الحاصلة على درجة الدكتوراه من يوهان غوتنبرغ في ماينتس بألمانيا، وزملاؤها مسحا على 326 مسلمة أنجبن أطفالهن في ماينتس.

وقدمت المشاركات الحوامل خلال شهر رمضان معلومات عن الصيام والتكوين الغذائي ومواعيد النوم.

ولاحظ الباحثون وجود ارتباط بين الصيام أثناء الحمل وانخفاض الوزن عند الولادة، وخاصة عند الصيام خلال الأشهر الثلاثة الأولى، والذي أظهر انخفاضا في الوزن بـ352.92 غ، عند المقارنة بأطفال الأمهات اللائي لم يصمن.

ولم تُلاحظ أي ارتباطات مباشرة للتكوين الغذائي أو النوم المتغير مع وزن الولادة. ومع ذلك، تم تعديل ارتباط الوزن بين الصيام والولادة من خلال التركيب الغذائي بعد ساعات الصيام، ولم يعد يُلاحظ الارتباط بالنسبة للنساء اللائي يتحولن إلى نظام غذائي غني بالدهون.

وقال الباحثون: “هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتقييم أدوار العناصر الغذائية الكلية المحددة والمجموعات الغذائية، بناء على التوصيات المحددة للخيارات الغذائية للمسلمات الحوامل الراغبات في الصيام خلال شهر رمضان. وهذا يشمل أيضا قياسات السعرات الحرارية المتناولة خلال شهر رمضان”.

وتابعوا: “دراستنا تسلط الضوء على أن البحث في العادات والتقاليد الخاصة بالثقافة أمر محوري من أجل تعزيز بداية صحية في الحياة لجميع الأطفال”.

وهذه هي الدراسة الأولى التي تتضمن معلومات عن النظام الغذائي للأمهات والنوم خلال شهر رمضان، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتقييم أدوار المغذيات المحددة والمجموعات الغذائية.

نُشرت الدراسة مؤخرا في مجلة PLOS ONE.

المصدر: ميديكال إكسبريس

Shares

The post دراسة تكشف تأثير صوم رمضان أثناء الحمل على صحة الأطفال first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا