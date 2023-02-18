ما المزايا الجديدة في تحديث iOS 16.4 التجريبي للايفون؟

كما كان متوقعاً، قامت ابل بإطلاق النسخة التجريبية الأولى من تحديث iOS 16.4 والتي تحمل عدداً من الإضافات والمزايا الجديدة بخلاف التحديث السابق iOS 16.3 وااذي كان يرتكز بالأساس على التحسينات الأمنية.

في هذا المقال سوف نتعرف على أهم مزايا تحديث iOS 16.4 كما جاء في نسخته التجريبية الأولى Beta 1.

وجوه تعبيرية جديدة

يضم تحديث iOS 16.4 نحو 15 وجهاً تعبيرياً جديداً وتشمل قلوب بألوان جديدة، وحيوانات مثل الحمار وقنديل البحر والإوزة والجمبري وغيرها.

دعم إشعارات المواقع

هذه الميزة المتاحة في الأندرويد منذ سنوات باتت الآن متاحة في الايفون والايباد وماك، حيث سيتمكن المستخدم من تفعيل خاصية استقبال الإشعارات من المواقع التي يريد متابعتها عبر متصفح سفاري. إشعارات المواقع تشبه في إشعارات التطبيقات في آلية عملها حيث تتمكن المواقع من إرسال إشعارات للمستخدم عبر متصفح سفاري، هذه الميزة أعلنت ابل عنها مع تحديث iOS 16 منذ منتصف عام 2022 ولم يتم إطلاقها حتى الآن.

تنزيل التحديثات التجريبية بسهولة

هذه الميزة سوف تتيح لك استقبال وتنزيل التحديثات التجريبية لنظام iOS على الايفون بسهولة بدون الحاجة إلى تثبيت ملفات خارجية.

هذا يشمل تنزيل التحديثات التجريبية الخاصة بالمطورين Developer Beta (التي تحتاج حساب مطورين)أو التحديثات التجريبية العامة Public Beta والتي يمكن لأي مستخدم تنزيلها.

ستجد تلك الخيارات ضمن الإعدادات Settings > تحديثات النظام Software Updates > التحديثات التجريبية Beta Updates.

دعم شبكات الجيل الخامس 5G في تركيا

شبكات الجيل الخامس 5G على هواتف الايفون ستكون متاحة داخل تركيا مع تحديث iOS 16.4.

مزايا أخرى ..

تحسينات في تطبيق البودكاست وطريقة عرض الحلقات وتشغيلها داخل ابل كاربلاي.

عرض معلومات الضمان داخل الإعدادات قسم “عن الجهاز About”.

وضع أيقونة أوضح في واجهة تطبيق الموسيقي للوصول إلى الملف الشخصي.

مالكو بطاقة ابل الائتمانية Apple Card سوف يتمكنون من فتح حسابات توفير عالية الفائدة، وجني الأرباح من المبالغ التي يدخرونها.

موعد الإطلاق

سيتم إطلاق تحديث iOS 16.4 في غضون شهر أو يزيد من الآن وفقاً لتقارير صحفية متعددة.