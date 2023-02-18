شركة OnePlus تُعلن بشكل رسمي – أول هاتف قابل للطي قادم بالربع الثالث من عام 2023

خلال حدث Cloud 11 طرحت شركة OnePlus مجموعة من الصور التشويقية لأول هاتف قابل للطي يحمل شعار علامتها التجارية وقد أكدت الشركة بشكل رسمي أن هذا الجهاز – أو هذه الأجهزة – قادمة في الربع الثالث من العام الجاري.

أولى هواتف OnePlus القابلة للطي قادمة بالربع الثالث من عام 2023

استعرضت الشركة ملصق تشويقي يوضح شاشة كبيرة الحجم خلال الحدث وبجانبها عبارة Coming in Q3 أي قادم الربع الثالث مما يعني أنه لم يعد متبقى سوى أشهر قليلة على رؤيتها.

ولكنني في الواقع لست متأكد مما إذا كان هناك هاتف واحد قابل للطي أم هاتفين مختلفين. ولكنني أعتقد أنهما هاتفين نظراً لأنه تم رصد مؤخراً تسجيل علامتين تجاريتين باسم OnePlus V Fold و OnePlus V Flip وبهذا فإن الشركة الصينية ستدخل في منافسة مباشرة مع هاتف جالكسي زد فولد وجالكسي زد فليب. وبالنظر إلى الموعد المتوقع للكشف عن هذين الهاتفين فستكون المنافسة مع جالكسي زد فولد 5 وجالكسي زد فليب 5.

ومع ذلك بما أننا لسنا متأكدين فينبغي أن نتعامل مع الأمر بقليل من الحذر. ولكن الشيء الوحيد الذي نحن على يقن منه أن OnePlus تريد أن تحذو حذو الشركات الشقيقة لها، فيفو وأوبو.

الجانب السلبي الوحيد في هواتف كل من فيفو وأوبو القابلة للطي أنها لم تشق طريقها بعد للأسواق العالمية، وإنما هي مقتصرة فقط حتى الآن على السوق الصينية.

ولكن الخبر السار هو أن شركة أوبو أطلقت هاتف Find N2 Flip في الأسواق العالمية أمس. ولكن فيفو لم تفعل ذلك ويبدو أنها لن تفعل في المستقبل القريب.

قد تستخدم OnePlus تصميم هواتف أوبو القابلة للطي

فيما يتعلق بالتصميم فمن المتوقع أن تستعير وان بلس نفس التصميم الذي استخدمته شركة أوبو مع هواتفها القابلة للطي. فهي ليست المرة الأولى التي يحدث فيها أمر مماثل بالنظر إلى كونهما شركات شقيقة.

وإذا حدث ذلك فعلى الأرجح ستأتي هواتف وان بلس القابلة للطي بتصميمات مماثلة لكل من Find N2 و Find N2 Flip وهو ليس أمرًا سيئاً على الإطلاق إذ يبدو كلا الجهازين بمثابة تحف فنية ويمتاز كلاهما بتصميمات أنيقة وبنية متينة وشكلهما العام أكثر من رائع وتم تطويرهما ببراعة وإحكام شديد على الرغم من غياب بعض الميزات الإضافية مثل تصنيف مقاومة الماء والغبار الذي تتمتع به هواتف سامسونج.

ومع ذلك، من الممكن أن تفكر OnePlus في صنع شيء فريد خاص بها وتطلق هواتفها قابلة للطي مختلفة تماماً وبتصميمات مبتكرة لم نراها من قبل.

على كل حال من المتوقع أن تبدأ الشركة الصينية في طرح الإعلانات التشويقية لهذا الهاتف – أو لهذه الهواتف – خلال المرحلة المقبلة ومن جهتنا فنحن متحمسون لمعرفة كل شيء عنها. لا نعلم كيف ستبدو المواصفات الفنية بداخل هذه الهواتف ولكن دعونا نأمل أن تكون أقوى ما يُمكن الوصول له، أو على الأقل أن تكون قريبة جداً منها.