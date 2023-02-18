تسريبات OnePlus Nord 3 – سيأتي الهاتف بشاشة 120Hz وشحن بسرعة 100 وات!

ظهرت للتو تسريبات أحد أكثر هواتف الفئة المتوسطة انتظارًا من العلامة التجارية الصينية لهذا العام وهو هاتف OnePlus Nord 3 والتي تشير إلى أن الهاتف قادم بسرعة شحن 100 وات بالإضافة إلى بعض مواصفاته الرئيسية الأخرى.

هذه المعلومات تأتينا من موقع Gadgetdata نقلاً عن Debayan Roy الذي شارك مواصفاته الهاتف عبر تغريدة على موقع العصفور الأزرق.

هاتف OnePlus Nord 3 قادم بشحن فائق السرعة

يدّعي المُسرب أن الهاتف يمتاز بشاشة AMOLED بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz قياس 6.5 إنش، ولكن لم يذكر المصدر مما إذا كانت شاشة الهاتف ستكون مسطحة أم منحنية، ومع ذلك من المتوقع أن تكون شاشة الهاتف مسطحة بالنظر إلى الفئة التي ينتمي إليها الهاتف.

سيتم تجهيز الهاتف إما بواسطة معالج Dimensity Max 8100 SoC أو DImensity 8200 SoC وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير أو 5000 مللي أمبير. وستدعم هذه البطارية الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 100 وات، وبالتأكيد هاتف OnePlus Nord 3 لن يدعم الشحن اللاسلكي.

بالنسبة لقسم البصريات فإن الكاميرا الرئيسية على ظهر الهاتف عبارة عن مستشعر بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وسيكون هناك كاميرا ثالثة ولكن المصدر لم يذكر تفاصيلها سوى أنها ستكون عدسة “غير مجدية” مما يعني أنها على الأرجح ستكون عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل والتي تم استخدمها على طراز العام الماضي.

أخيراً وليس آخر فإن أخر المواصفات التي شاركها المصدر تشير إلى وجود كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. كانت هناك بعض الشائعات الأخرى التي تدعي أن الهاتف قد يحتوي على لوحة عرض بدقة 1.5K ولكنني أعتقد أن هذه الشائعة ليست دقيقة، بل الأكثر صحة هي شاشة بدقة +FHD.

جدير بالذكر أن هاتف OnePlus Nord 3 يختلف تماماً عن هاتف OnePlus Nord CE 3 الذي تم الإعلان عنه في أواخر العام الماضي. ولكن بطبيعة الحال يكون هاتف Nord 3 أكثر قوة من حيث المواصفات والميزات الرئيسية.

إذا عدنا بالزمن قليلاً إلى الوراء سوف نتذكر أن الشركة الصينية أعلنت عن هاتف OnePlus Nord 2 في شهر يوليو من عام 2021 مما يعني أنه قد مر على هذا الهاتف عام ونصف العام تقريباً. وعلى الرغم من أننا لسنا متأكدين من موعد الكشف عن الهاتف ولكن من المحتمل أن تلتزم الشركة بنفس الإطار الزمني ويتم الكشف عنه خلال الربع الثاني من العام الجاري.