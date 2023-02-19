في الوقت المناسب – كل من جالكسي S20 FE و S21 FE يتلقيان تحديث One UI 5.1

ما زالت سامسونج في عجلة من أمرها من أجل إرسال أخر التحديثات البرمجية لجميع هواتفها المؤهلة. وآخر الهواتف التي انضمت إلى أشقائها السابقين هي جالكسي S21 FE وجالكسي S20 FE.

على الرغم من أن التحديث يأتي متأخرًا بعض الشيء مقارنة بهواتف جالكسي الرائدة، ولكن كما يقولون في الأمثال: “أن تأتي متأخرًا خيرًا من ألا تأتي على الإطلاق”. أضف على ذلك أننا ما زلنا في معمعة التحديثات وهناك العديد من هواتف الأندرويد التي لم تتلقى تحديث أندرويد 13 حتى الآن.

تحديث One UI 5.1 يطرق أبواب جالكسي S21 FE

هذين الهاتفين تلقيا بالفعل تحديث أندرويد One UI 5.0 المستند إلى أندرويد 13 ولكن عدد قليل جداً من هواتف جالكسي التي حصلت على تحديث One UI 5.1 الذي تم طرحه على هواتف جالكسي S23 أثناء الإعلان عنها.

على كل حال، إذا كنت تمتلك هاتف جالكسي S21 FE أو جالكسي S20 FE فلقد طرحت سامسونج بالأمس تحديث One UI 5.1 المستند إلى أندرويد 13 إلى كلا الهاتفين في بعض أسواق أوروبا.

يأتي تحديث هاتف جالكسي S21 FE برقم إصدار البرنامج الثابت G990B2XXU1EWAJ بينما يحصل هاتف جالكسي S20 FE على التحديث برقم إصدار البرنامج الثابت G781BXXU4HWB1 ولكن من الواضح أن إصدار 4G من هاتف جالكسي S20 FE لم يتلقى التحديث بعد.

لذا، من المتوقع أن يتم تأجيل التحديث لطراز 4G عدة أسابيع إضافية، وبعد ذلك ستبدأ سامسونج في طرح التحديث من أجله وتوسيع قائمة الدول المدعومة بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.

تحديث One UI 5.1 مُجرد تحديث فرعي ولكنه يشتمل على بعض الميزات المثيرة للاهتمام والتي قد تعزز من تجربة المستخدم على كلا الهاتفين.

أضافت سامسونج بعض ميزات التصوير الجديدة لتطبيق الكاميرا وتحسين العديد من التطبيقات الافتراضية والميزات الأساسية. أصبح من السهل مشاركة الصور ومقاطع الفيديو من خلال ألبوم العائلة من داخل تطبيق المعرض، وهناك بعض التحسينات لتطبيق Bixby Text Call من أجل نسخ المكالمات الحية وتحويلها إلى نص الذي بات يدعم اللغة الإنجليزية.

الآن تطبيق ملاحظات سامسونج أصبح يدعم إمكانية التعاون أثناء اجتماعات Google Meet فضلاً عن بعض الميزات الأخرى الإضافية مثل التعديل على صور GIF التي تم تحميلها عبر الإنترنت.

يأتي تحديث One UI 5.1 مشتملاً على التصحيح الأمني لشهر فبراير لعام 2023 والذي يعمل على إصلاح العديد من الثغرات الأمنية في هواتف جالكسي.

علينا فقط أن نذكّركم بأن تحديث أندرويد 13 هو آخر تحديث رئيسي سيكون من نصيب هاتف جالكسي S20 FE نظراً لأن هذا هو التحديث الرابع للهاتف وبهذا الشكل قد وصل إلى منتهاه الأخير. بمعنى أخر هو لن يحصل على تحديث أندرويد 14.

أما فيما يتعلق بهاتف جالكسي S21 FE فلقد تم إطلاق الهاتف بنظام أندرويد 12 ووفقاً لسياسة سامسونج فمن المفترض أن تستمر الشركة في دعم الهاتف حتى أندرويد 16 في المستقبل.