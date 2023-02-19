تطبيقات الأسبوع للاندرويد – تطبيقات جديدة مميزة ستستخدمها بشكل يومي!

كما جرت العادة، في يوم الأحد من كل أسبوع نبحث من أجلكم عن التطبيقات الهامة والألعاب الشيقة التي صدرت حديثاً على متجر جوجل بلاي آملين أن تنال مجموعة اختياراتنا إعجابكم وأن تستفيدوا منها في استخداماتكم اليومية.

Tooly

Tooly هو عبارة عن مجموعة مختلفة من التطبيقات بداخل تطبيقات واحد لجي يجعلك في غنى عن استخدام العديد من التطبيقات الخارجية التي تؤدي نفس المهام.

على سبيل المثال ستجد التطبيق يحتوي على مجموعة من الأدوات المُصغرة التي تتيح لك القدرة على التعديل على صورك من خلال محرر الصور المدمج أو إجراء العديد من العمليات الحسابية والجبرية باستخدام الآلة الحاسبة أو تحويل العملات المالية والرقمية أو الأدوات النصية التي تمنحك القدرة على كتابة النصوص بخطوط مختلفة وبعض أدوات كتابة الأكواد للأعمال البرمجية وأدوات الألوان لتلوين الخطوط والمزيد غير ذلك. تطبيق مفيد جداً وبسيط وسهل الاستخدام ويمتاز بواجهة مستخدم منظمة وبديهية ومن الضروري أن يكون على هاتفك.

السعر : مجاني

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Epic Monitor: Monitor PC with

تطبيق Epic Monitor يأتي إلينا بفكرة جديدة من نوعها إذ أن الغرض منه هو عرض درجة حرارة أجزاء ومكونات الكمبيوتر على شاشة هاتفك الأندرويد. نعم أنت قرأ هذا صحيحاً، ستقوم أولاً بتثبيت إصدار التطبيق على جهاز سطح المكتب الخاص بك ثم تثبيته على الهاتف وربط التطبيقين ببعضها البعض وبعد ذلك سيبدأ التطبيق في عرض درجة حرارة المعالج المركزي والمعالج الرسومي ونسبة استخدام الرامات على شاشة هاتفك دون أن تحتاج إلى فتح أي تطبيقات لمراقبة الحرارة على الكمبيوتر. التطبيق يعمل كما هو متواقع بالضبط ولا يواجه أي مشاكل ولكن بالنظر إلى كونه تطبيق جديد نسبياً فمن المحتمل ألا يكون متوافق مع جميع الهواتف بعد.

السعر : مجاني

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Image compressor & resizer

من اسمه سوف تدرك فوراً أهميته حيث يأتي الغرض الأساسي من هذا التطبيق مساعدتك على تقليل حجم الصور وضغطها وتغيير دقتها أو جودتها بما يتماشى مع متطلباتك وذلك بهدف الحفاظ على مساحة الذاكرة الداخلية وسرعة نقل الصور ومشاركتها مع الأصدقاء أو الأجهزة الخارجية. من مميزات التطبيق أنه يدعم جميع تنسيقات الصور الشائعة بما في ذلك JPG و JPEG و PNG والمزيد غير ذلك. يتيح لك التطبيق استبدال التنسيق الأصلي للصورة بكل سهولة ويعمل على ضغط الصورة بشكل تلقائي على الرغم من أنه يمنحك خيار إضافي لضغط الصور يدوياً من أجل الحصول على النتائج المرجوة.

بطبيعة الحال سيحتاج التطبيق إذن الوصول إلى تطبيق المعرض من أجل فرز الصور طبقاً لمجموعة مختلفة من الفئات لمساعدتك على الوصول إلى الصور بشكل أسرع سواء كان ذلك حسب التاريخ أو اسم الصورة أو حجمها ونوع تنسيقها وبالتالي يمكنك معاينة الصورة بسهولة من داخل التطبيق دون الحاجة إلى البحث عن الصور في تطبيق المعرض وقراءة تفاصيلها بشكل منفصل.

السعر : مجاني

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Spectra: device info

إذا كنت غير متأكد من مواصفات هاتفك بالتفصيل أو تُفكر في شراء هاتف مستعمل فمن المؤكد أنك ستحتاج إلى تطبيق لعرض جميع مواصفات الهاتف الحقيقية للتأكد منها قبل إتمام عملية الشراء. هذا التطبيق قادر بالفعل على قراءة مواصفات الهاتف الحقيقية بداخل واجهة رسومية نظيفة ومنظمة للغاية.

من خلاله يمكنك معرفة نوع المعالج وعدد نوى المعالجة المركزية ونوع المعالج الرسومي وسعة الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية وتفاصيل وإصدار نظام التشغيل ومعلومات الشبكة الخلوية واللاسلكية وسرعة تردد المعالج المركزي والنسبة المستخدمة من الرامات حالياً وبعض المعلومات الإضافية التي قد تساعدك على فهم جهازك بشكل أفضل.

السعر : مجاني

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DocX – Document & PDF scanner

DocX هو تطبيق لمسح الأوراق والمستندات ضوئياً والذي يحتوي على أداة التعرف الضوئي على الحروف OCR لتسهيل عملية المسح الضوئي على الحروف والأرقام والقدرة على التعامل مع جميع أنواع المستندات بشكل احترافي.

يدعم التطبيق العديد من تنسيقات المستندات بما في ذلك PDF و Word و Txt كما أنه يحتوي على ماسح ضوئي لصور JPG ويقدم نتائج عالية الجودة في مسح المستندات ويساعدك على تحريرها بشكل لائق أو اقتصاص الأجزاء الغير مرغوب فيها من المستند أو تدويره والعديد من أدوات التعديل المتقدمة بما في ذلك إمكانية توقيع الصورة إلكترونياً أو إضافة علامات مائية للاحتفاظ بحقوق ملكيتك للمستندات أو حمايتها وتأمينها بكلمة سر والعديد من الأدوات الرائعة. لاحظ أيضاً أنه يتيح لك القدرة على تحويل المستندات إلى ملفات بتنسيقات مختلفة من أجل الاحتفاظ بها على الهاتف أو مشاركتها مع فريق العمل أو زملائك بكل سهولة.

السعر : مجاني

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Challenges Alarm Clock

إذا كنت تواجه صعوبة شديدة في الاستيقاظ من النوم صباح كل يوم بسبب العمل أو البقاء متيقظاً لفترة طويلة من الليل فإن تطبيق المنبه هذا سيساعدك على الاستيقاظ في المواعيد الصحيحة بمساعدة مجموعة التحديات والاختبارات التي يفرضها عليك صباح كل يوم من أجل تنبيه وتنشيط عقلك والتخلص من الغفوة الثقيلة.

بالتأكيد أفضل ما يميز التطبيق هي مجموعة الالغاز والتحديات المسلية ولكن في نفس الوقت يتيح لك التطبيق اختيار نغمة وجرز المنبه وضبط مستوى صوتها ويمكنك الاستفادة من ميزة النغمات الهادئة حتى لا تستيقظ مفزوعاً من شدة وارتفاع صوت المنبه. مرة أخرى أفضل ميزة هي مجموعة التحديات التي ستضطر على إجابتها قبل أن تتمكن من النقر على زر الغفوة وإيقاف المنبه.

السعر : مجاني

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MicCheck

تطبيق MicCheck هو عبارة عن مسجل صوتي من أجل مساعدتك على تسجيل جميع الملاحظات الصوتية الهامة أو المحاضرات الدراسية أو اجتماعات العمل والحوارات الصحفية وجميع الأحداث الهامة للعودة إليها لاحقاً ومراجعتها بكل سهولة.

من مميزات التطبيق أن يتمتع بجودة صوت مذهلة للتسجيلات ويتيح لك القدرة على تعيين بعض التسجيلات في قائمة المُفضلة من أجل العودة إليها بسهولة فضلاً عن أداة البحث الداخلية التي تتيح لك البحث عن التسجيلات بحسب زمنها أو فئة المجموعة التي تندرج تحتها والمزيد من فئات الفرز الأخرى للعثور على التسجيلات التي تحتاج إليها بشكل أسهل.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Betternet VPN

هذا التطبيق هو واحد من أفضل تطبيقات الشبكة الافتراضية الخاصة المجانية على متجر جوجل بلاي والذي يمنحك هوية مجهولة تماماً أثناء استخدامك للإنترنت وزياراتك لجميع مواقع الويب ومنع مزود الخدمة من معرفة المواقع الإلكترونية التي تزورها. أيضاً سيساعدك على التخلص من قيود الحظر الذي تفرضه بعض المواقع وخدمات بث الفيديو. باختصار شديد ستتمكن من تصفح النت بكل حرية وبشكل أفضل.

على الرغم من أن التطبيق مجاني ولكن شراءك للإصدار المدفوع سيمنحك المزيد من المزايا مثل التخلص من حدود النطاق الترددي اليومي والتخلص من الإعلانات ووفرة أكبر في عدد الخوادم التي يمكنك الاتصال من خلالها وسرعات أعلى ودعم فني على مدار الساعة.

السعر : مجاني

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Folio

تطبيق Folio يقوم بوظيفة واحدة لا غير وهي منحك القدرة على فتح الفيسبوك وماسنجر من داخل واجهة واحدة. يعمل التطبيق بمثابة متصفح ويب ولكن على عكس متصفحات الويب الأخرى فلن تستطيع استخدامه في تصفح المواقع الإلكترونية الأخرى. فعلى سبيل المثال إذا كنت تواجه مشكلة مع تطبيق فيسبوك أو ماسنجر على الهاتف أو تريد اختصار سريع وآمن للدخول إلى حسابك الشخصي على الماسنجر فيعد تطبيق Folio خيار مثالي لتحقيق هذه الغاية.

لا تقلق، ستجد التطبيق يحتوي على جميع الميزات التي تستخدمها على تطبيق فيسبوك الأساسية فضلاً عن دعم الوضع المُظلم والثيمات الديناميكية كما وهناك بعض الميزات التي يمكنك الاستفادة منها بعد شراء الإصدار المدفوع.

السعر : مجاني

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Pedometer by ITO Technologies

هذا التطبيق هو واحد من أشهر وأفضل تطبيقات عد الخطوات لمساعدتك على تحقيق أهدافك الرياضية وتعزيز قدرات لياقتك البدنية. المميز أن التطبيق يحتوي على زر الإيقاف المؤقت من أجل منحك الوسيلة المثالية لاحتساب عدد خطواتك بناءً على متطلباتك سواء أثناء الركض أو الإيقاف مؤقتاً أثناء المشي حتى لا تتداخل تفاصيل كلا الحالتين مع بعضهما البعض وتشويشك.

من ميزات التطبيق الإضافية أنه يحتوي على أدوات مدمجة لاحتساب عدد السعرات الحرارية المحروقة خلال فترة معينة من الركض أو المشي والسرعة التي تمشي. التطبيق مجاني تماماً ويوصي به جميع خبراء اللياقة البدنية ولكنه يحتوي على فيضان من الإعلانات.

السعر : مجاني

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Pickle Pete: Survival RPG

لعبة Pickle Pete هي واحدة من أجمل ألعاب الصراع من أجل البقاء على قيد الحياة وبداخلها ستواجه العديد من الوحوش الفتاكة والأعداء الأكثر شراسة التي تحاول قتلك بكل ما أوتيت من قوة.

تدور أحداث اللعبة في حقبة ما بعد نهاية العالم حيث يحل الظلام على جميع عوالم اللعبة وهدفك الوحيد هو البقاء على قيد الحياة وتعزيز مهاراتك الفردية وتقوية أسلحتك عبر المكافآت والجوائز التي تحصل عليها خلال مراحل تقدمك كي تتمكن من هزيمة أعدائك والزعماء والوحوش الأكثر شراسة. تحتوي اللعبة على مراحل متعددة ومعارك ملحمية طاحنة والعديد من أوضاع اللعب المختلفة حتى لا تمل بسهولة منها وتحكم سلس وبسيط ومن المؤكد أنك ستقضي وقت رائع بداخلها.

السعر : مجاني