تحديث واتس اب للايفون – ميزة صورة في صورة وصناعة الأفاتار أصبحت متاحة!

أطلقت شركة ميتا – الشركة الأم لواتس اب – تحديث جديد للجمهور أضاف عدة مزايا جديدة أهمها ميزة صورة في صورة عند إجراء مكالمات الفيديو وكذلك ميزة إنشاء صورة أفاتار لأول مرة.

ميزة صورة في صورة في واتس اب

هذه الميزة سوف تسمح لك بالتنقل بين التطبيقات المختلفة أثناء إجراء مكالمات فيديو حيث سيتم تصغير محادثة الفيديو إلى نافذة عائمة يمكن تحريكها بسهولة على الشاشة.

عند إجراء مكالمة فيديو عبر واتس اب ثم الخروج من التطبيق سيتم تصغير الواجهة تلقائياً إلى نافذة صغيرة الحجم، يمكن تحريكها إلى أي مكان على الشاشة بنفس الطريقة المتبعة في تطبيق فيس تايم وتطبيقات أخرى.

إنشاء الأفاتار

الأفاتار هي عبارة عن صور شخصية كرتونية سوف تتمكن من إنشائها من خلال تطبيق واتس اب بالذهاب إلى الإعدادات Settings > الأڤاتار Avatar ومن ثم يمكن إنشاء صورة أڤاتار تعكس شخصيتك وملامحك مع خيارات تخصيص مختلفة من لون البشرة إلى شكل العينين والملابس وغيرها.

يمكن التعديل على الأفاتار الذي قمت بإنشائه كما تحب، كما يمكنك وضعه كصورة أو استخدامه كملصقات.

مزايا أخرى في التحديث

يضم التحديث الجديد لواتس اب مزايا أخرى جديدة مثل:

