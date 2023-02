إنجلترا – اكتشف علماء من جامعة أكسفورد أن السكريات المضافة إلى الطعام تزيد من خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشير مجلة BMC Medicine إلى أن العلماء درسوا بيانات عن أكثر من 100 ألف شخص خلال 9.5 عام خضعوا للتقيمات الغذائية (من 2 إلى خمسة) كل منها استمرت 24 ساعة. كان الباحثون خلالها يحللون كهربوهيدرات 206 مادة غذائية و32 مشروبا. وقد قسم الباحثون انواع الكربوهيدرات المدروسة إلى السكريات الحرة (السكريات المضافة) والسكريات غير الحرة (السكر الكلي مطروحا منه السكر المضاف) وكذلك الألياف الغذائية (السكريات غير النشوية).

وخلال فترة الدراسة اكتشف الباحثون أن عدد المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية والجلطة الدماغية هو 4188، 3138 و 1124 مريضا على التوالي. وبعد تعديل النتائج استنتجوا أن تناول الكربوهيدرات لم يكن مرتبطا بزيادة احتمال الإصابة بامراض القلب والأوعية الدموية. ولكن تناول كميات كبيرة من المواد الغذائية المضاف لها السكر مثل المشروبات المحلاة وعصائر الفاكهة والحلويات، مرتبط بتطور أمراض القلب والأوعية الدموية.

واتضح للباحثين، أن لكل 5 بالمئة من طاقة السكريات الحرة كان هناك احتمال إصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والجلطة الدماغية أعلى بمقدار 7 بالمئة. وكانت هذه النسبة لأمراض القلب فقط 6 بالمئة، في حين كانت للجلطة الدماغية 10 بالمئة. وأن تناول 5 غرامات من الألياف الغذائية خفض خطر الإصابة بهذه الأمراض بنسبة 4 بالمئة.

المصدر: لينتا. رو

Shares

The post دراسة: السكريات الحرة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطة الدماغية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا