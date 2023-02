9 عوامل لخطر الإصابة بأمراض القلب حسب الخبراء!

إنجلترا – تشمل أمراض القلب مجموعة من الحالات، بما في ذلك أمراض الأوعية الدموية مثل مرض الشريان التاجي، ومشاكل نظم القلب، وعيوب القلب الخلقية، وفقا لمايو كلينك.

ويتفاعل العديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب بعضها مع بعض: الإجهاد، على سبيل المثال، يزيد من ضغط الدم، وكذلك السمنة والتدخين، وكلها تزيد الضغط على القلب.

ومن ارتفاع الكوليسترول إلى نمط الحياة المستقرة، إليكم تسعة أشياء تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

1. التدخين

يعد التدخين عامل خطر كبير ويسبب حالة وفاة واحدة من كل 4 من أمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية. وحتى الأشخاص الذين يدخنون أقل من خمس سجائر في اليوم قد في تظهر علامات أمراض القلب عليهم.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن غير المدخنين يمكن أن يكونوا معرضين للخطر أيضا إذا كانوا يتواجدون بشكل متكرر حول الأشخاص الذين يدخنون، حيث يموت أكثر من 33000 أمريكي كل عام بسبب أمراض القلب الناجمة عن التعرض للتدخين السلبي.

ويساهم التدخين في حدوث حالة تسمى تصلب الشرايين، أو تراكم اللويحات والدهون والمواد الأخرى داخل جدران الشرايين، وفقا لمايو كلينك. ويمكن أن تساهم المواد الكيميائية الموجودة في السجائر أيضا في التهاب الشرايين، ما يؤدي إلى زيادة تقييد تدفق الدم، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض.

2. الوزن الزائد أو السمنة

يعد أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، حتى في حالة عدم وجود عوامل خطر أخرى مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

لكن مراجعة عام 2021 في مجلة Circulation وجدت أن السمنة تزيد أيضا من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم، وهما عاملان خطر منفصلان بحد ذاته. ليس من الواضح تماما لماذا قد يؤدي ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن السمنة يمكن أن تسبب التهابا داخل الجسم، وهو ما يُعرف بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3. نمط الحياة المستقرة

يمكن أن يكون نمط الحياة المستقرة (حيث يقضي الشخص وقتا طويلا في الانخراط في سلوكيات تستهلك القليل من الطاقة) عامل خطر للإصابة بأمراض القلب، وفقا لمؤسسة القلب البريطانية (BHF).

ويمكن أن يقلل النشاط البدني المنتظم من خطر الإصابة ببعض أمراض القلب والدورة الدموية بنسبة تصل إلى 35٪، وفقا لـ BHF، من خلال المساعدة في التحكم في ضغط الدم وتمرين القلب والمساعدة في إدارة مستويات الجلوكوز في الدم.

4. السكري

يزيد داء السكري من النوع 1 والنوع 2 من خطر الإصابة بأمراض القلب. ويؤدي مرض السكري إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، وعلى مدى فترات زمنية طويلة، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تلف الأعصاب التي تتحكم في القلب، وكذلك الأوعية الدموية، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض.

ويزيد مرض السكري أيضا من مخاطر ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم، وكلاهما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض.

5. ارتفاع نسبة الكوليسترول

قال الدكتور دانيال سادو، استشاري أمراض القلب في HCA Healthcare London Bridge، وقائد برنامج التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب (MRI) في مستشفى King’s College في المملكة المتحدة: “أحد أكثر أنواع أمراض القلب شيوعا هو مرض الشريان التاجي. وينتج عن ذلك في الشرايين التاجية، التي تزود عضلة القلب بالدم، [تصبح مسدودة] بالرواسب الدهنية المعروفة باسم التصلب. وهذا يمكن أن يعني أن عضلة قلبك تحصل على كمية دم أقل مما تحتاجه لتعمل بشكل صحيح”.

ويكون هذه التصلب ناتجا عن ما يسمى بالكوليسترول “الضار” أو البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL). ويمكن أن يتراكم LDL في الشرايين، ما يزيد الضغط على القلب عن طريق تقييد تدفق الدم، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض.

ويصنف “ارتفاع الكوليسترول” على أنه إجمالي الكوليسترول في الدم يساوي أو يزيد عن 200 ملليغرام لكل ديسيلتر. ومع ذلك، هذا هو مجموع كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة – تُعطى القراءات أيضا بشكل منفصل.

6. الوراثة

يمكن أن تكون جينات الشخص عامل خطر للإصابة باعتلال عضلة القلب، وهو مصطلح عام للأمراض التي تصيب عضلة القلب.

وقال سادو: “هناك أنواع مختلفة من اعتلال عضلة القلب. العديد من الأسباب وراثية. أحيانا تكون عضلة القلب سميكة جدا، وأحيانا لا تنقبض جيدا أو أحيانا تصبح متيبسة وبالتالي يصعب الاسترخاء عندما تمتلئ بالدم”.

وقال سادو إن هذه الأمراض يمكن أن تظهر بعدة طرق مختلفة.

وبينما لا يمكن علاج اعتلال عضلة القلب، هناك علاجات يمكن أن تساعد في إدارة الأعراض وتقليل خطر الإصابة بفشل القلب.

وفي بعض الأحيان، تكون أول علامة على إصابة شخص ما باعتلال عضلة القلب الوراثي هي الموت المفاجئ.

7. الجنس

قال سادو إن أحد أكثر أنواع أمراض القلب شيوعا هو مرض الشريان التاجي، الذي يتسبب في وفاة 1 من كل 8 رجال و1 من كل 14 امرأة في الولايات المتحدة.

ووفقا لجون هوبكنز ميديسن، فإن النساء والرجال يتشاركون العديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن بعضها يتعلق على وجه التحديد بالنساء، أو يمكن أن يؤثر على النساء بشكل غير متناسب، يشمل مستويات عالية من هرمون التستوستيرون قبل انقطاع الطمث، وزيادة ارتفاع ضغط الدم أثناء انقطاع الطمث، والتوتر والاكتئاب.

ويمكن أن يكون ضعف الانتصاب (ED) مؤشرا مبكرا على إصابة الرجل بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لمقال نُشر عام 2013 في المجلة العربية لجراحة المسالك البولية. ولاحظت المراجعة الرجال الأصغر سنا الذين يعانون من الضعف الجنسي ولكن ليس لديهم أعراض قلبية في خطر متزايد بشكل ملحوظ.

وتظهر على الرجال أيضا علامات الإصابة بأمراض القلب في المتوسط 10 سنوات قبل النساء، وفقا لمراجعة عام 2010 في مجلة القلب الهولندية.

8. العمر

قال الدكتور جون وايت، كبير المسؤولين الطبيين في WebMD: “يصاب الرجال عادة بأمراض القلب في الخمسينيات من العمر والنساء في الستينيات من العمر”.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض، فإن 2 من كل 10 أشخاص يموتون بسبب أمراض القلب التاجية هم أقل من 65 عاما.

9. الإجهاد

قد يؤهب التوتر الأشخاص لمواجهة مشاكل القلب في سن أصغر. وقد يكون هذا بسبب أن الإجهاد يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم.

بالإضافة إلى ذلك، اقترحت ورقة بحثية نُشرت عام 2017 في The Lancet أنه عندما يتعرض الناس للتوتر، فإن دماغهم يرسل إشارات إلى نخاع العظام لإنتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء، ما يؤدي بدوره إلى التهاب الشرايين بشكل عام، ما يحد من تدفق الدم.

المصدر: لايف ساينس

