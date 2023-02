بمواصفات ثورية وتصميمات فريدة – شركة هونر ستعلن عن سلسلة Magic5 يوم 27 فبراير

على مدار الأسابيع القليلة الماضية تصدرت هواتف سلسلة Magic5 من شركة هونر عناوين الأخبار في أغلب الصحف والمواقع التقنية، ومع ذلك كنا نتساءل متى سيتم إطلاق هذه السلسلة إلى الأسواق العالمية.

حسناً، الأمر لم يعد لغزاً بالنسبة لنا حيث أعلنت الشركة بشكل رسمي أنها تستعد من أجل إطلاق سلسلة Magic5 في الأسواق العالمية يوم 27 فبراير القادم خلال حدث MWC بمدينة برشلونية بإسبانيا تحت شعار Unleash the power of Magic. ولكن سلسلة Magic5 لن تأتي وحدها، إذ يُقال أنه سيتم إطلاق هاتف هونر القابل للطي Magic Vs خلال نفس الحدث.

بطبيعة الحال من المتوقع أن تتألف سلسلة Magic5 من ثلاث هواتف ذكية وهي الطراز الأساسي Honor Magic5 وطراز متوسط باسم Honor Magic5 Pro والطراز الرائد الأغلى ثمناً وهو Honor Magic5 Prestige ومن المتوقع أن يتم تجهيز جميع هواتف السلسلة بمعالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 SoC. ولكن بالطبع ستكون هناك بعض الاختلافات الجوهرية في مواصفات السلسلة.

يُقال أن ثلاثي السلسلة يحتوي على لوحة عرض OLED مزودة بتقنية معدلات التحديث الديناميكية LTPO للعمل بمعدلات تحديث تتراوح من 1 هرتز وحتى 120 هرتز. قد يأتي إحدى هواتف السلسلة أو جميعها بشاشة قطرها 6.8 إنش.

شاشة الهواتف ستكون داعمة لمعدل تعتيم PWM 2160 هرتز مما يمنحها القدرة على تعديل معدلات سطوعها في البيئات منخفضة الإضاءة بشكل احترافي. كما أنها ستكون داعمة لمرئيات +HDR10 ومعدل أخذ العينات باللمس بسرعة 480 هرتز ومعدل سطوع يصل في ذروته إلى 1100 شمعة.

كما أشرنا للتو ستأتي السلسلة بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC مصحوباً بذاكرة عشوائية من النوع LPDDR5X والجيل الجديد من وحدات التخزين فائقة السرعة UFS 4.0.

بحسب التقرير، يُقال أن الإصدار الأساسي بالسلسلة يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 66 وات، في حين أن الطرازين الأغلى ثمناً يحتويان على بطارية بسعة 4800 مللي أمبير داعمة للشحن السلكي فائق السرعة والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

سيتم شحن الهواتف الثلاثة بواجهة Magic UI 7.0 المستندة إلى نظام أندرويد 13، وفي حال كنت تتساءل، فالإجابة هي نعم، جميع الهواتف الثلاثة ستكون داعمة لاتصال شبكات الجيل الخامس 5G وخدمات وتطبيقات جوجل الافتراضية.

أما بالنسبة للهاتف القابل للطي Magic Vs فهي ليست المرة الأولى التي نرى فيها هذا الهاتف حيث أعلنت الشركة بالفعل عن هذا الهاتف في الصين في أواخر العام الماضي والذي يتمتع بتصميم أنيق وفريد من نوعه، ومع ذلك هو لا يزال يأتي في المرتبة التالية خلف هاتف جالكسي زد فولد 4 من حيث التقنيات والمواصفات الداخلية.

يحتوي هاتف Magic Vs على شاشة قابلة للطي قطرها 7.9 إنش بدقة 2272×1984 بكسل بمعدل تحديث 90Hz ومعدل سطوع يصل في ذروته إلى 800 شمعة ويمكنكم التحقق من مواصفات الهاتف بالكامل من خلال هذا التقرير.