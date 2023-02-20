أوبو تلتزم بدعم هواتفها لمدة 4 سنوات من التحديثات البرمجية!

شركة سامسونج كانت أول من يطرح سياسة دعم هواتفها الذكية الرائدة لمدة زمنية تصل إلى 4 سنوات كاملة، ثم حذت شركة OnePlus حذوها وأعلنت أنها ستوفر 4 سنوات من التحديثات البرمجية لجميع هواتفها الرائدة.

ولكن بما أن OnePlus هي في الأساس شركة شقيقة لشركة Oppo فمن الطبيعي أن يكون هناك العديد من القواسم المشتركة بين كلتاهما.

ومؤخراً أعلنت شركة أوبو أنها تعتزم دعم مجموعة من هواتفها الذكية – بالتأكيد هواتفها الرائدة – بما يصل إلى 4 سنوات من التحديثات البرمجية وما يصل إلى 5 سنوات من التصحيحات الأمنية.

على الرغم من أن هذا الخبر الرائع قد يكون سبباً في إسعاد الجمهور المخلص لشركة أوبو، ولكن للأسف الشديد، هذه السياسة لن تسري إلا على هواتف الشركة الرائدة المستقبلية. مما يعني أن هواتف الشركة السابقة لن تستفيد من استراتيجية الدعم الجديدة، بما في ذلك هواتف أوبو الرائدة.

وبالتالي سياسة التحديث الجديدة سوف تشق طريقها ببطء إلى الطُرز الرائدة والأساسية من هواتف الشركة التي سيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب وربما قد تشمل هذه السياسة هواتف Oppo Find X6.

ولكن عند النظر إلى الأمر من منظور إيجابي، فهذه السياسة الجديدة ستمنح مالكي هواتف أوبو ميزة وفائدة في غاية الأهمية وستجعل مستخدميها مميزين عن مستخدمي هواتف الشركات الصينية الأخرى بما في ذلك شاومي وريلمي وفيفو وغيرهم.

بهذا الشكل سيستفيد مالكي هواتف أوبو القادمة بدعم ثابت طويل المدى والاستمتاع بجميع الميزات الحديثة التي ستشق طريقها إلى أنظمة الأندرويد المستقبلية والعديد من الوظائف الأكثر أهمية فضلاً عن التحديثات التي تهتم بإصلاح جميع الثغرات الأمنية.

لا أحد يعلم مما إذا كانت هناك بعض الشركات الأخرى التي تخطط من أجل الالتزام بهذه السياسة في المستقبل، ولكن على الأقل أوبو أصبحت واحدة من تلك الشركات التي تتعهد بتقديم دعم طويل المدى لمستخدميها.

السبب الذي يجعلنا نعتقد أن هواتف أوبو السابقة لن تستفيد من هذا الدعم يرجع حقيقته إلى كلمة “قريباً” التي ذكرتها الشركة على حسابها الرسمي. فمن الطبيعي أن كلمة “قريباً” لا تشمل الهواتف الذكية السابقة. وبالتالي حتى هواتف Find X5 أو هواتف الشركة القابلة للطي Find N لن تستفيد من هذه الميزة.

ولكن لاحظ أن هذه مجرد تكهنات ومن الممكن أن تنجح أوبو في منح هواتفها السابقة هذه الميزة، فلا أحد يعلم بالضبط كيف ستسير الأمور في المستقبل.