وجبة إفطار لن ترغب بعدها بتناول الطعام حتى الغداء

روسيا – كشفت الدكتورة يكاتيرينا ماتيسكينا خبيرة التغذية الروسية مكونات وجبة الإفطار التي بعد تناولها لا يرغب الشخص بتناول الطعام حتى الغداء.

وتشير الخبيرة إلى أن الدهون هي من مكونات وجبة الفطور التي تجعل الشخص يشعر بالشبع فترة طويلة، ولن يحتاج الشخص إلى تناول وجبات خفيفة حتى الغداء.

وتقول: “يحتاج الشخص في الصباح إلى طاقة لكي يستيقظ، والكربوهيدرات المعقدة مثل العصائد تساعد على ذلك. ولكن الكربوهيدرات لا تخلق شعورا بالشبع لأنها تعالج بسرعة. أما الدهون فتخلق هذا الشعور. وهذه الدهون يمكن أن تكون دهون نباتية غير مشبعة – أفوكادو، مكسرات، بذور. قد تكون هناك دهون مشبعة من أصل حيواني- بيض. من الأفضل أن تتكون وجبة الإفطار من عناصر مختلفة. وأفضل خيار هو عصيدة الدخن مع البيض المسلوق وجبن البارميزان. ويمكن إضافة المكسرات والأفوكادو إلى العصيدة، ما يساعد على عدم الشعور بالجوع قبل الغداء”.

وتضيف: “”بالطبع، محتوى السعرات الحرارية في النظام الغذائي اليومي مختلف من شخص إلى آخر، فمثلا تستهلك المرأة التي تهتم بتغذيتها في المتوسط 1600-1700 سعرة حرارية. أي بمكنها الحصول على هذه السعرات من استخدام حوالي 70 غراما من الحبوب الجافة في وجبة الفطور و100 غرام من الأفوكادو و20-30 غراما من المكسرات أو الفواكه المجففة”.

وتشير الخبيرة، إلى أن على بعض الأشخاص التقليل من نسبة الدهون في نظامهم الغذائي.

وتقول: “بصورة عامة يجب أن يستهلك الشخص حوالي 1 غرام من الدهون لكل كيلوغرام من وزنه. فمثلا إذا كان وزنه 60 كلغم، فعليه تناول 60 غراما من الدهون يوميا، إذا لم يمنع الطبيب ذلك. كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الكبد وكيس الصفراء أو الغدة الدرقية تقليل كمية الدهون في نظامهم الغذائي”.

المصدر: نوفوستي

