خبير يوضح قرار منظمة الصحة العالمية بشأن وقف البحث عن مصدر “كوفيد-19”

جنيف – أعلنت منظمة الصحة العالمية التوقف عن إجراء المزيد من التحقيقات بشأن مصدر الفيروس التاجي المستجد بسبب مشكلات في جمع البيانات.

ويشير فلاديمير ديدكوف أحد خبراء منظمة الصحة العالمية، نائب مدير معهد باستور لبحوث علم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، في حديث لصحيفة “إزفيستيا” إلى أنه في الواقع تم تعليق التحقيقات الفعلية عن مصدر الفيروس التاجي المستجد قبل سنتين.

ويذكر أن الخبير فلاديمير ديدكوف كان أحد أعضاء بعثة منظمة الصحة العالمية التي تألفت من 17 عالما يمثلون 10 دول، التي زارت ووهان في فبراير عام 2021. وكان من المقرر بعد ذلك إرسال بعثة ثانية إلى دول جنوب شرق آسيا، ولكن هذا لم يتحقق.

ووفقا له، حصل هذا لأن منظمة الصحة العالمية لم تتفق مع استنتاجات بعثتها العلمية التي زارت الصين، والتي تفيد بأن أصل الفيروس التاجي المستجد هو على الأرجح طبيعي.

ويضيف، إن بيان خبيرة منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف بشأن وقف البحث عن مصدر “كوفيد-19” هو مجرد بيان عن أمر واقع.

ويشير الخبير الروسي إلى أن إعلان منظمة الصحة العالمية عن وقف البحث عن مصدر الفيروس التاجي المستجد لا يعني على الإطلاق أنه لا يحق لأحد القيام بذلك من دون مشاركة المنظمة. لذلك من المحتمل جدا أن تستمر الصين وعلماء دول أخرى في البحث عن مصدر هذا الفيروس.

ويضيف، يستمر البحث عن مصدر الفيروسات سنوات عديدة وحتى عشرات السنين. فمثلا اكتشف مصدر فيروس SARS-CoV-1 المتسبب بالالتهاب الرئوي الشاذ بعد 12 سنة على ظهوره.

