تعرف على نتائج اختبارات هاتف جالكسي A34 على موقع GeekBench!

من المتوقع أن تُعلن سامسونج عن تشكيلة هواتف جالكسي A متوسطة المدى لعام 2023 خلال أسابيع قليلة بما في ذلك جالكسي A34. وفي آواخر العام الماضي تم تسريب مجموعة من العروض الأولية لهاتف جالكسي A24 ولكن مؤخراً تم رصد الهاتف على موقع قاعدة بيانات GeekBench وقد كشفت قائمة الهاتف عن بعض مواصفاته الرئيسية والنتائج التي تمكن من تسجيلها خلال مراحل الاختبارات المختلفة.

بحسب قائمة الهاتف على موقع معايير الأداء، فإن جالكسي A34 يحمل رقم طراز SM-A346B ويحتوي على شريحة معالجة طراز ARM MT6877V / TTZA وهذا هو الاسم الرمزي لمعالج ميديا تيك الجديد متوسط المدى Dimensity 1080 SoC.

هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها هاتف يعمل بواسطة معالج Dimensity 1080 حيث جاء من قبله كل من Redmi Note 12 Pro و Realme 10 Pro Plus بنفس المعالج.

أما من حيث نتائج هاتف جالكسي A34 التي استطاع أن يحققها على قاعدة البيانات تشير إلى قدرته على تسجيل 786 نقطة في الاختبار المستند على أداء النواة الفردية، وقد سجل 2294 نقطة في اختبار تعدد النوى.

بجانب المعالج يوجد ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت رام، ولكن من المؤكد أن يأتي الهاتف بخيارات تخزين مختلفة مثل 8 جيجابايت رام مثلما حدث نفس الأمر على هاتف جالكسي A33 5G.

الهاتف يعمل بواسطة نظام أندرويد 13 وعلى الأرجح سيتم شحنه بواجهة One UI 5.0 أو One UI 5.1. ذكر Even Bliss – مُسرب شهير لأخبار شركة سامسونج – أن الهاتف يمتاز بتصميم شق Infinity U من الأمام وحواف متساوية حول الشاشة.

أما بالنسبة لتقرير موقع Galaxy Club فمن المحتمل أن يأتي الهاتف بمستشعر كاميرا بدقة 48 أو 50 ميجابكسل كمستشعر رئيسي مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

لا نتوقع رؤية مستشعر عُمق على الهاتف إذ قررت سامسونج التخلي عن العدسة الرابعة على جميع هواتف جالكسي A هذا العام. أما بالنسبة للجانب الأمامي فسوف يحتوي على مستشعر بدقة 13 ميجابكسل.

سيأتي الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة ولكن لسنا متأكدين حتى الآن من سرعة الشحن التي يدعمها الهاتف ولكن على الأرجح ستكون بسرعة 25 وات.

هذا هو كل ما لدينا حتى الآن من معلومات حول هاتف جالكسي A34. الجدير بذكره أنه كان هناك بعض الشائعات المبكرة التي تشير إلى أن الهاتف قد يأتي بمعالج Exynos 1380 ولكن تم تكذيب هذه الشائعة من خلال قائمة الهاتف على قاعدة بيانات GeekBench وسيأتي الهاتف بمعالج Dimensity 1080.

أما بالنسبة لموعد الكشف عن الهاتف فهو في الغالب سيكون خلال الأسابيع الأخيرة من الربع الأول من عام 2023 الجاري وبجانبه سيتم الكشف عن هاتف جالكسي A54 أيضاً. أعلنت سامسونج عن تشكيلة جالكسي A العام الماضي في شهر مارس، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن السلسلة الجديدة في نفس الموعد من العام الحالي.