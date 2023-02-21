هاتف جالكسي S23 ألترا هو أكثر هواتف السلسلة مبيعاً بنسبة تخطت 60%

كشفت سامسونج النقاب عن سلسلة جالكسي S23 الرائدة خلال حدث Galaxy Unpacked الذي أُقيم في سان فرانسيسكو في وقت سابق من الشهر الجاري. ويوم 17 فبراير الماضي شقت السلسلة طريقها إلى أكثر من 50 دولة على مستوى العالم.

تمتاز السلسلة الجديدة بعدد كبير من الترقيات والميزات الرائدة من بينها معالج Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy وكاميرات أفضل وبطاريات أكبر.

ويبدو أن هذه الميزات الجديدة ساعدت على تحسين مبيعات الهواتف الجديدة من خلال الطلب المُسبق بشكل أفضل كثيراً من سلسلة جالكسي S22.

هاتف جالكسي S23 ألترا أكثر هواتف السلسلة مبيعاً بنسبة 60%

كانت قد صرحت سامسونج العام الماضي أن سلسلة جالكسي S22 استطاعت أن تحقق نتائج رائعة في الطلب المُسبق بنسبة بلغت ضعف النسبة التي حققتها سلسلة جالكسي S21 وذلك خلال الأسبوع الأول من طرح السلسلة في الأسوق.

ومن الواضح أن سلسلة جالكسي S23 أفضل كثيراً من سلسلة جالكسي S22 وقد استطاع هاتف جالكسي S23 ألترا أن يحصد أكثر من 60% من حجم المبيعات لجميع هواتف السلسلة. بينما حصد الطرازين الأرخص ثمناً 40% تقريباً.

هناك العديد من المميزات الرائدة التي ينفرد بها هاتف جالكسي S23 ألترا هذا العام مثل مستشعر كاميرا بدقة 200 ميجابكسل وقلم S-Pen الرقمي.

صحيح أن جميع هواتف السلسلة تحتوي على معالج كوالكم الرائد ولكن المعالج الذي تم استخدامه مع هواتف السلسلة هو إصدار حصري مكسور السرعة من معالج Snapdragon 8 Gen 2 بتردد أساسي بلغت سرعته 3.36 جيجاهرتز أي أعلى بفارق 100 ميجاهرتز تقريباً عن إصدار المعالج الأصلي.

والأفضل من ذلك أن الشركة الكورية قررت التخلص من معالج Exynos الخاص بها وإطلاق جميع هواتف السلسلة بمعالج كوالكم في جميع أنحاء العالم مما يمنح جميع المستخدمين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خوض تجربة أداء مذهلة والتحقق من أداء السلسلة الجديدة بمعالج كوالكم لأول مرة.

على الرغم من أن الطُرز الأساسية حصلت على زيادة في سعة البطارية بفارق 200 مللي أمبير ولكن جاء طراز ألترا بنفس سعة البطارية التي جاء بها جالكسي S22 ألترا والتي تبلغ 5000 مللي أمبير.

ومع ذلك من المتوقع أن يلعب معالج كوالكم جنباً إلى جنب مع خوارزميات تحسين إدارة الطاقة دوراً كبيراً في توفير الطاقة وإطالة عمر البطارية.

تم إطلاق سلسلة جالكسي S23 بواجهة One UI 5.1 المستندة إلى نظام أندرويد 13 وهناك عدد كبير من الميزات في إصدار الواجهة الجديدة التي من المتوقع أن تجذب انتباه المستخدمين ومن أهمها تقنية الشحن الجانبي التي تتيح للمستخدم القدرة على إيقاف عملية الشحن مؤقتاً أثناء شحن الهاتف وتمرير الطاقة بشكل مباشر إلى المعالج مما يساهم في تبريد الهاتف وإطالة العمر الافتراضي للبطارية على المدى الطويل من الاستخدام.

أضف على ذلك أن هواتف جالكسي S23 تمتاز بوضع حماية جديد يُعرف باسم Samsung Message Guard ومن شأنه حماية أجهزة جالكسي من الثغرات الأمنية وهجمات الفيروسات الخطيرة والبرمجيات الضارة.

إذا كنت اتخذت قرارك النهائي بشراء أي من هواتف جالكسي S23 فنتمنى لك أطيب التمنيات وتأكد أنك لن تندم على قرارك هذا خلال أي وقت قريب.