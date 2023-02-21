ما هي خاصية Game Optimization Services التي تدعمها هواتف جالكسي S23 ؟

هواتف جالكسي S23 أصبحت على أرض الواقع وبشكل رسمي. ولقد تبين أن هواتف السلسلة الجديدة لا تزال تحتوي على خدمة تحسين الألعاب GOS والتي تم رصدها بواسطة بعض المراجعين في موقع Android Authority ومن الممكن الوصول إلى الخدمة عن طريق التبديل لها من داخل إعدادات Game Booster Labs.

من الواضح أن إعدادات Game Booster Labs لا تحتوي على العديد من الميزات الجديدة، وإنما فقط خدمة GOS ولا نعلم مما إذا كانت سامسونج تخطط لإضافة المزيد من المزايا في المستقبل.

فقط في حال كنت لا تعلم، فإن خدمة تحسين الألعاب أو المعروفة باسم Game Optimizing Services كانت متواجدة منذ سلسلة جالكسي S22 العام الماضي والتي لم تلاقي استحسانًا كبيرًا من قِبل الجمهور حيث اتضح أنه لا يُمكن تعطيل الخدمة يدوياً بواسطة المستخدم.

الميزة تسببت في سخط مالكي هواتف جالكسي S22 لأنها مسؤولة عن كبح وخنق الأداء أثناء ممارسة الألعاب وقد صرحت سامسونج في تقرير رسمي أن الهدف من هذه الميزة هو تقليل استهلاك الطاقة وتخفيض درجة حرارة الهاتف.

ولكن بسبب ردود الفعل العنيفة من قِبل الجمهور اضطرت سامسونج على طرح تحديث جديد لهواتف جالكسي S22 تسمح من خلاله للمستخدمين بالقدرة على تعطيل الميزة حسب الرغبة للوصول إلى أقصى مستوى من الأداء.

يبدو أن نفس الشيء تكرر هذا العام مع هواتف جالكسي S23، ولكن من حسن الحظ أن سامسونج تسمح على هواتف السلسلة الجديدة بالقدرة على تعطيل الميزة يدوياً مما يعني أنه من المفترض ألا تشكل خدمة GOS أي مصدر قلق للمستخدمين.

خدمة GOS على هواتف جالكسي S23 ليست مشكلة كبيرة

عند تعطيل خدمة Game Optimizing Services من داخل إعدادات Game Booster Labs ستلاحظ ظهور إشعار أسفل مفتاح التبديل يحتوي على عبارة “استخدم نظام إدارة أداء اللعبة التجريبي الذي قد يحسن من أداء الألعاب. وقد يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة“.

وقالت سامسونج سابقاً أن تعطيل خدمة GOS قد يساعد بشكل أساسي في تحسين أداء الألعاب لأنه سيمنح المستخدم القدرة على الاستفادة من أقصى طاقة يُمكن لمعالج Snapdragon 8 Gen 2 الوصول إليها.

ولكن من البديهي أن يتسبب ذلك في استهلاك المزيد من الطاقة مما قد ينتج عنه ارتفاع ملحوظ في درجة حرارة المعالج وتحديداً أثناء ممارسة الألعاب المتطورة التي تحتوي على رسوم جرافيكية مُعقدة.

ولكن نظراً لأننا لم نصل إلى مرحلة مراجعات هواتف جالكسي S23 بشكل كامل، فلا نعلم مما إذا كان التبديل إلى خدمة GOS وتعطيلها قد يساعد بالفعل في تحسين الأداء في الاستخدام الفعلي. في هذه الحالة نحن مُجبرين على الانتظار أيام قليلة حتى نرى بأنفسنا كيف ستؤول الأمور في النهاية.