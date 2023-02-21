ميزات جديدة تشق طريقها إلى متجر جوجل بلاي من أجل الإشعارات وعمليات الشراء!

إن أهم جزء في تحسين تجربة أي تطبيق يكون متمثلاً بشكل أساسي في مجموعة التحديثات الدورية الطفيفة التي تركز على تحسين الميزات وتحسين واجهة المستخدم التي يهتم بها المطورون.

الآن، بحسب تقرير موقع 9To5Google فهناك تحديث جديد سيشق طريقه إلى متجر جوجل بلاي قريباً يركز بشكل كامل على تحسين تجربة المستخدم وكيفية تفاعله مع الإشعارات والعروض المميزة. على الرغم من كونه تحديثاً صغيراً ولكن قد يكون في غاية الأهمية، على الأقل بالنسبة لجوجل.

بطبيعة الحال يحتوي متجر جوجل بلاي على قسم خاص بالإشعارات والعروض المميزة. ولكن للأسف الشديد، أحياناً قد يكون من الصعب على المستخدم رؤيتها والتفاعل معها بسبب عدم ظهورها بشكل واضح في واجهة المستخدم.

عادة، يذهب المستخدم للبحث عن أي تطبيق يرغب في العثور عليه ثم يخرج على الفور من تطبيق المتجر دون تفقد جديد الإشعارات الهامة والعروض الجديدة المُقدمة من جوجل. تحاول شركة جوجل تغيير هذا السلوك لأن بهذه الطريقة يفقد المستخدم العديد من المعلومات الضرورية التي قد تلاقي اهتمامه.

جوجل تطرح تحديد جديد لمتجر جوجل بلاي من أجل الإشعارات وعمليات الشراء

التغيير القادم سيكون تغييراً في واجهة المستخدم الرئيسية للتطبيق وقد يكون له تأثيراً ملموساً بشكل فعلي على الطريقة التي يتفاعل بها المستخدم مع المتجر.

حالياً يُمكن رؤية شريط البحث ممتداً بكامل الجزء العلوي من الشاشة وبداخل هذا الشريط يوجد زرين إضافيين من أجل البحث الصوتي وأيقونة الملف الشخصي (البروفايل).

ولكن بعد التحديث الجديد، لن يمتد شريط البحث بكامل الشاشة كما كان في السابق ولكنه سيشغل مساحة أصغر تمتد إلى ثلاثة أرباع الشاشة من الأعلى، وسيتم إدراج زر الملف الشخصي على الجانب الأيسر من شريط البحث وسيتم إضافة زر الإشعارات على شكل أيقونة الجرس متوسطة بين زر الملف الشخصي وبداية شريط البحث العلوي.

رمز الجرز سيعرض لك عدد الإشعارات الجديدة التي يمكنك التحقق منها على متجر جوجل بلاي وبمجرد النقر فوق هذا الزر سيتم فتح علامات تبويب جديدة من أجل عرض مجموعة الإشعارات التي تشتمل على مجموعة من التطبيقات والألعاب الجاهزة للتحميل. بينما ستعرض علامة التبويب الأخرى مجموعة العروض التي يمكنك الحصول عليها وستكون أغلبها ترتكز على عمليات الشراء والمبيعات.

أخيراً وليس آخراً تم رصد هذا التحديث على هواتف جوجل بيكسل 6 مؤخراً، ومن المتوقع أن يصل هذا التحديث إلى عموم الجمهور بمجرد أن يصبح جاهزاً في غضون أيام قليلة من الآن.