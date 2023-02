10 نصائح لضغط دم أكثر صحة وتجنب النوبات القاتلة!

الولايات المتحدة – يعاني نحو نصف الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 عاما وما فوق – أو أكثر من 122 مليون شخص – من ارتفاع ضغط الدم، وفقا لتقرير صادر عن جمعية القلب الأمريكية عام 2023.

وحتى لو كان ضغطك طبيعيا في الوقت الحالي، فمن المرجح أن يزداد مع تقدمك في العمر؛ فيعاني أكثر من ثلاثة أرباع الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر من ارتفاع ضغط الدم.

ويُعد ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وقد وجد بحث وندي بروين دي بروين، أستاذ السياسة العامة وعلم النفس والعلوم السلوكية، كلية USC Sol Price للسياسة العامة، كلية USC Dornsife للآداب والفنون والعلوم، ومارك هوفمان، أستاذ الطب، جامعة واشنطن في سانت لويس، أن معظم الأمريكيين لا يعرفون النطاق الطبيعي أو الصحي لضغط الدم – ولكن اللافت للنظر أنهم يعتقدون أنهم يعرفون ذلك. وهذا مدعاة للقلق الشديد.

وبالتعاون مع الباحثين في مجال الاتصالات الصحية، قاموا باستطلاع آراء أكثر من 6500 أمريكي حول معرفتهم بضغط الدم.

وتم تجنيدهم من خلال Understanding America Study، وهي عينة تمثيلية على المستوى الوطني من المقيمين في الولايات المتحدة.

وفي الدراسة الجديدة، التي نُشرت في يناير 2023، وجد أن 64% أعربوا عن ثقتهم في فهمهم لأرقام ضغط الدم – لكن 39% فقط يعرفون ما هو ضغط الدم الطبيعي أو الصحي.

ثقة زائفة وعواقب مميتة

يمكن أن تكون هذه الثقة الزائفة ضارة لأنها قد تمنع الأشخاص من التماس الرعاية لارتفاع ضغط الدم. وبعد كل شيء، إذا كنت تعتقد أنه طبيعي، فلماذا تهتم بالتحدث مع طبيبك حول ضغط الدم لديك؟

يبدأ جزء من سبب هذه الثقة الزائدة في عيادة الطبيب. عادة، تقوم الممرضة بإحضار جهاز قياس ضغط الدم، وربطه بأعلى ذراعك. وقد تعلن الممرضة النتيجة وتزيل الحزام وتسجل قياس الضغط للطبيب.

وعند وصول الطبيب، قد تنتقل الجلسة إلى أمور أخرى دون قول كلمة واحدة عن قراءة ضغط الدم.

ويحدث هذا على الأرجح لأن طبيبك يريد التركيز على ما تشعر به وسبب وجودك هناك. ولكن نتيجة لذلك، قد تغادر موعدك وأنت معتقد أن ضغط دمك على ما يرام، حتى لو لم يكن كذلك.

ويعاني حوالي 70% من الأمريكيين من ارتفاع ضغط الدم في حياتهم. والأكثر من ذلك، أن ضغط دم شخص واحد فقط من بين كل 4 مرضى مصابين بارتفاع ضغط الدم، يتحكم فيه. ولأن ارتفاع ضغط الدم لا تظهر له أعراض عادة، يمكن أن تصاب به دون أن تعرفه.

ولتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، من الضروري فهم قراءات ضغط الدم لديك. هذا ينطبق بشكل خاص على المرضى الذين يعانون من أمراض مثل أمراض القلب وأمراض الكلى والسكري.

10 نصائح لضغط دم أكثر صحة وتجنب النوبات القاتلة!

ويتم الإبلاغ عن ضغط الدم برقمين. الرقم الأول هو ضغط الدم الانقباضي، يقيس الضغط في الشرايين عندما ينبض القلب. الرقم الثاني، ضغط الدم الانبساطي، يقيس الضغط في الشرايين بين ضربات القلب.

ويكون ضغط الدم الطبيعي أو الصحي أقل من 120/80 ملليمترا من الزئبق (ملم زئبق) للبالغين.

وهذه وحدة قياس تنبع من أجهزة مراقبة ضغط الدم المبكرة، والتي بحثت إلى أي مدى يمكن أن يدفع ضغط الدم عمودا من الزئبق السائل. وبالنسبة لمعظم المرضى، يميل الانخفاض إلى أن يكون أفضل.

وتبدأ المرحلة الأولى من ارتفاع ضغط الدم، وهي المرحلة الأدنى من ارتفاع ضغط الدم، عند 130/80.

وتبدأ المرحلة الثانية من ارتفاع ضغط الدم، وهي المرحلة الأكثر شدة من ارتفاع ضغط الدم، عند 140/90.

كلا الرقمين مهمان للغاية، لأن كل زيادة بمقدار 20 ملم من الزئبق في ضغط الدم الانقباضي، أو 10 في ضغط الدم الانبساطي، تضاعف فرص الشخص في الوفاة بسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

10 نصائح لضغط دم أكثر صحة

لتجنب الثقة الزائفة، اسأل عن ضغط الدم عند كل زيارة للطبيب، واكتشف ما تعنيه الأرقام. إذا كان ضغط الدم لديك أعلى من المعدل الطبيعي أو الصحي، فإن جمعية القلب الأمريكية توصي بالنصائح العشر التالية.

1. تحدث مع طبيبك. إذا كان ضغط الدم لديك مرتفعا، فاسأل طبيبك عن استراتيجيات خفضه، وكيف يمكنك تتبع ضغط الدم في المنزل.

2. تناول طعامك حسب نظام غذائي صحي للقلب. الخضار والفواكه والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان القليلة الدسم والدواجن المنزوعة الجلد والأسماك والمكسرات والبقوليات وزيت الزيتون كلها مفيدة لقلبك. اللحوم الحمراء، والدهون المشبعة والمتحولة، والأطعمة الفائقة المعالجة ضارة بصحة قلبك.

3. قلل من الملح الذي يرفع ضغط الدم. توصي الإرشادات الغذائية الأمريكيين بما لا يزيد عن 2300 ملليغرام من الصوديوم يوميا – أي أقل من ملعقة صغيرة – لكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أفادت أن متوسط تناول الأمريكيين حوالي 3400 ملليغرام يوميا، أي ما يقرب من 50% أكثر مما هو موصى به. وحتى إذا لم تضف أي ملح إلى وجباتك، فقد تحصل على الكثير منه في الأطعمة الفائقة المعالجة.

4. الحد من تناول الكحول. يزيد الكحول من ضغط الدم. من الأفضل عدم شرب الكحوليات، ولكن إذا كنت تشربها، فعليك مراعاة الحدود التي أوصت بها الإرشادات الغذائية للأمريكيين.

5. كن أكثر نشاطا بدنيا. يمكن أن يساعد النشاط البدني لمدة ساعتين ونصف أسبوعيا في خفض ضغط الدم.

6. الحفاظ على وزن صحي. حتى فقدان بعض الأرطال يمكن أن يساعد على التحكم في ارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن. اسأل طبيبك عن النهج الصحي لفقدان الوزن.

7. تحكم في التوتر الذي يضر بضغط الدم. في حين أن تخفيف التوتر لا يؤدي دائما إلى خفض ضغط الدم، فإن خفض مستوى التوتر لديك يمكن أن يساعدك على الشعور بالتحسن.

وتوصي Mayo Clinic بعدة طرق لإدارة التوتر، بما في ذلك تعلم قول لا في بعض الأحيان، وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء، والتأمل.

8. إذا كنت تدخن أو تستخدم السجائر الإلكترونية أو كلاهما: توقف الآن. كلاهما ضار بالقلب والأوعية الدموية ويساهمان في ارتفاع ضغط الدم. قد يقلل الإقلاع عن التدخين من خطر الإصابة بأمراض القلب إلى نفس مستوى الأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقا.

9. تناول الأدوية، التي يوصى بها غالبا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم من المرحلة الثانية، وللبعض المصابين بارتفاع ضغط الدم من المرحلة الأولى، بما في ذلك أولئك الذين يعانون أيضا من أمراض القلب أو أمراض الكلى أو مرض السكري.

10. تتبع ضغط الدم في المنزل. توصي جمعية القلب الأمريكية باستخدام جهاز مراقبة آلي تم التحقق من صحته يتم وضعه في الجزء العلوي من ذراعك. ويمكن أن يساعد تسجيل القراءات المأخوذة بمرور الوقت طبيبك على تعديل علاجاتك حسب الحاجة.

المصدر: ساينس ألرت

