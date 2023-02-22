هاتف جالكسي S23 ألترا يجتاز اختبارات المتانة الصارمة ببراعة!

هاتف جالكسي S23 ألترا هاتف رائع، ولكنه باهظ الثمن. لذا، قبل شراء الهاتف ربما قد يود المستخدم إذا كان بإمكانه التأكد مما إذا كان هذا الهاتف يتمتع بالقدر الكافي من المتانة والموثوقة لتحمل الاستخدامات القاسية والأخطاء الغير مقصودة.

وبالتالي، بدلاً من أن تشتري الهاتف وتقوم أنت باختبار مستوى متانته بنفسك، قررت بعض قنوات المراجعين المحترفين على يوتيوب أخذ المهمة على عاتقها واختبار الهاتف لتوعية المستخدمين الذين يخططون لشراء هذا الهاتف في المستقبل القريب.

أولاً المسؤول عن هذا الاختبار هو أحد المراجعين في قناة PBK على منصة يوتيوب والذي لم يختبر متانة هاتف جالكسي S23 ألترا فحسب وإنما قام بتمزيق الهاتف وفتح أمعائه واستخراج أحشاءه لمعرفة مكوناته الداخلية ومنح المتابعين فكرة شاملة عما تبدو عليه الأمور من الداخل والتأكد مما إذا كان من السهل إصلاح الهاتف.

من المعروف أن عامل المتانة وسهولة الصيانة واستبدال الأجزاء التالفة من العوامل الأساسية التي تجذب انتباه العديد من المشتريين المحتملين للهواتف الذكية وخاصة هواتف شركة ابل وسامسونج بالنظر إلى كونهما أكبر الشركات المُصنعة للهواتف الذكية على مستوى العالم.

إذاً، ربما أنت تتساءل الآن عن نتيجة هاتف جالكسي S23 ألترا في اختبار المتانة وهل سيجتاز هذا الاختبار الصارم فضلاً عن إمكانية إصلاح أجزاءه الداخلية. حسناً، دعونا نرى بالتفصيل كيف سارت عملية الاختبار للهاتف الرائد من سامسونج.

أولاً يُمكنكم مشاهدة مقطع الفيديو بالكامل من هنا. ولكن إذا كنت تكره متابعة الفيديو فدعني أخبرك بكل ما حدث أثناء اختبارات المتانة والتفكيك.

أولاً تم وضع هاتف جالكسي S23 ألترا بالماء لمدة ثلاث دقائق ثم خدشة بأدوات معدنية حادة للغاية. كانت النتائج إيجابية جداً ولم يتأثر الهاتف بأي شكل من الأشكال نظراً لأن الهاتف مُصنف بالفعل بمعيار IP68 لمقاومة الماء ويمتاز بطبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus 2 على شاشته وجانبه الخلفي.

بعد ذلك انتقل المراجع إلى المرحلة الثانية وقام بإسقاط الهاتف من مسافة مرتفعة بمستوى الخصر على الأرض وعلى الرغم من أن هذا الاختبار أسفر عن كسر الهاتف إلا أنه لا يزال قابل للاستخدام. هذا الاختبار كان منقسم إلى قسمين: القسم الأول هو إسقاط الهاتف على شاشته. القسم الثاني كان إسقاط الهاتف على ظهره. أسفر هذا الاختبار عن ظهور بعض الكسور والتشققات في الشاشة والجانب الخلفي وهذا أمر متوقع نتيجة الطبقة الزجاجية للجانبين، ولكن لاحظ أن الهاتف ما يزال قابل للاستخدام.

ولذلك، إذا كنت تخطط لشراء الهاتف فيجب أن تكون مطمئن تماماً من مستوى متانته بغض النظر عن طريقة استخدامك أو المعاملة القاسية التي قد يتعرض لها من أطفالك أو أصدقائك. ومع ذلك، من جانبنا، نحن نوصي بأنه من الضروري شراء حافظة (جراب) لحمايته من التشققات والكسور وحماية هيكله الزجاجي والحفاظ على أناقته ومظهره الراقي وعمره الافتراضي.