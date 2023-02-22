شركة OnePlus تدخل في شراكة مع Dolby لتعزيز التجربة الصوتية والمرئية لأجهزتها الذكية!

كشفت شركة OnePlus مؤخراً عن خطتها التالية من أجل تحسين مستوى الرفاهية لمستخدمي أجهزتها الذكية حيث قالت الشركة في بيان رسمي لها أنها سوف تُعلن عن شراكتها مع مجموعة شركات ومختبرات شركة Dolby من أجل الارتقاء بمستوى الرفاهية على أجهزة OnePlus المستقبلية.

من المتوقع أن يؤول ثمار هذا التعاون الوثيق إلى تحسين التجربة الصوتية والمرئية على جميع أجهزة الشركة المتوقع أن تأتي في المستقبل القريب بما في ذلك الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية.

فقط في حال كنت تتساءل، فإن شركة Dolby هي عبارة عن مؤسسة أمريكية متخصصة في التقنيات الصوتية والمرئية وتقنيات الحد من الضوضاء للصوتيات والترميز والصوت المكاني وضغط الصوت وتقنية النطاق الديناميكي العالي HDR.

من خلال تلك التقنيات جميعها من المتوقع أن يتم تحسين التجربة الصوتية والمرئية على أجهزة الشركة الصينية بشكل واضح وملموس مقارنة بأجهزتها السابقة.

في الحقيقة هي ليست المرة الأولى التي تستفيد فيها شركة OnePlus من تقنيات Dolby Atmos إذ تمكنت الشركة من توفير تقنية Dolby Atmos على عدد كبير من أجهزتها السابقة بدءًا من سلسلة OnePlus 7 وتليها سلسلة OnePlus 8 والعديد من الأجهزة الأخرى التي حازت على رضاء عدد كبير من المستهلكين.

ولكن للأسف الشديد فلا يزال هناك العديد من أجهزة الشركة وتحديداً بعض هواتف الفئة المتوسطة التي تظل في منأى بعيداً عن الاستفادة من هذه التقنية الرائعة ومن بينها تشكيلة هواتف OnePlus Nord.

وكنتيجة لغياب هذه الميزة على هواتف الشركة متوسطة المدى فقد أثارت حفيظة عدد كبير من المستخدمين لدرجة أن هناك بعض المستخدمين الذين بدأوا يطرحون أفكار بديلة على منتديات OnePlus من أجل توفير ميزة تحاكي نفس التجربة الصوتية التي كان من الممكن أن تقدمها خاصية Dolby Atmos.

ولكن بما أن خاصية Dolby Atmos هي في الأساس تقنية مستندة على المواصفات الفنية وعتاد والأجهزة التقنية وعتاد الهاردوير نفسه، فمن الصعب توفير تقنية أو ميزة برمجية قادرة على محاكاتها.

وبالتالي فإن التعاون الرسمي بين Dolby وشركة وان بلس من الممكن أن تظهر توابع آثارة الإجابية بوضوح على هواتف الشركة ميسورة التكلفة ولا سيما تشكيلة Nord.

شاركت OnePlus هذا الخبر على صفحتها الرسمية على موقع تويتر وقالت أنه سيتم الإعلان عن هذا التعاون بشكل رسمي في وقت لاحق، ونحن متحمسون لسماع بعض التفاصيل الإضافية عن هذه الشراكة خلال المرحلة القادمة.