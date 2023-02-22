تنبؤات بانخفاض مبيعات الهواتف الذكية وارتفاع قادم في الأسعار!

يبدو أن توقعات الربح من الهواتف الذكية للربع الأول من العام الجاري لم تكن واعدة كما كان مُخطط له، حيث طرحت شركة كوالكم تقرير الأرباح المالية للربع الأول من عام 2023 والذي يكشف مدى تأثر الشركة بالانخفاض العالمي في مبيعات الهواتف الذكية.

لا شك أن الانخفاض العالمي في مبيعات الهواتف الذكية أثر على جميع الشركات المُصنعة. وبحسب تقرير جريدة رويترز الأمريكية، فإن السوق الصيني، الذي يعد بمثابة أكبر سوق للهواتف الذكية على مستوى العالم، لا يزال يعاني من أدنى مستوياته منذ قرابة عقد تقريباً.

ولكن من الواضح أن الأسواق الأخرى لم تكن استثناءً من هذا الانحدار مما وضع بشركة كوالكم في موقف صعب قد ينصب تأثيره في النهاية على المستهلك نفسه.

شاركت كوالكم تقرير الأرباح للربع الأخير من العام السابق والذي يكشف عن قدرة الشركة على تحقيق أرباح بنسبة 9.46 مليار دولار أمريكي وهذه التقديرات تمثل انخفاض بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

كوالكم تتوقع انخفاض حاد في مبيعات الهواتف الذكية خلال العام الجاري

وما يزيد من الطين بلة أن الموقف الذي انتهت به شركة كوالكم العام الماضي كان حتى أسوأ من تقديرات المحللين والخبراء الماليين.

انخفضت مبيعات شرائح كوالكم الموجهة لأجهزة إنترنت الأشياء IoT والهواتف ورقائق السيارات إلى 11% تقريباً من إجمالي الإيرادات، وانخفض إجمالي الإيرادات لمبيعات الهواتف الذكية وحدها إلى 18%.

كوالكم لا تتوقع أن تتحسن الأحوال خلال العام الجاري حيث تتراوح تقديرات الربح للربع الأول من هذا العام حوالي 8.7 إلى 9.5 مليار دولار وهذا في أفضل الأحوال. وهذا يمثل انخفاض بنسبة 11.16 مليار دولار مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام السابق.

وقد وصف رئيس شركة كوالكم الوضع الحالي بأنه بمثابة “بيئة عمل مليئة بالتحديات الصعبة” ولكنه أضاف أن الشركة لا تزال قادرة على مواجهة هذا الوضع والتوافق مع التوجيهات للنمو السنوي لإيرادات أجهزة إنترنت الأشياء والسيارات وهناك العديد من الخطط لدى الشركة من أجل مواجهة هذه التحديات والتي من أهمها الدفع بعجلة تطوير المزيد من التقنيات الحديثة وتحسين الحلول التكنولوجية الحالية قدر الإمكان.

باختصار شديد، من المتوقع أن نشهد على ارتفاع ملحوظ في جميع الأجهزة التقنية الحديثة ولا سيما الهواتف الذكية. فإذا كنت تخطط لشراء هاتف جديد، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للحصول عليه.