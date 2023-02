هل يمكن لبخاخ جديد للأنف أن يقضي على الصداع النصفي؟

الولايات المتحدة – قد يساعد رذاذ للأنف يمكن تنشقه مرة واحدة في اليوم لمنع الصداع النصفي. ويحتوي الرذاذ، الذي يتم تجربته من قبل مئات الأشخاص في الولايات المتحدة، على هرمون الأوكسيتوسين.

وعلى الرغم من أن الأوكسيتوسين يرتبط كما هو شائع بإثارة تقلصات أثناء المخاض، إلا أنه يمتلك أيضا خصائص مسكنة للألم.

وقد أشارت الأبحاث السابقة إلى أن الناس يعانون من المزيد من الصداع النصفي عندما تكون مستويات الأوكسيتوسين منخفضة.

وتشمل الأعراض الخفقان والصداع من جانب واحد والاضطرابات البصرية بالإضافة إلى القيء والتعب والحساسية للضوء والصوت والروائح. ويمكن أن ترتبط الهجمات بمحفزات، بما في ذلك الإجهاد والتعب والأضواء الساطعة وبعض الأطعمة أو المشروبات.

ويتم وصف أدوية triptans لبعض المرضى – وهي أدوية تساعد على عكس التغيرات في الدماغ التي يُعتقد أنها تسبب الصداع النصفي.

وبالنسبة للصداع النصفي المتكرر أو الشديد، يتم استخدام الأدوية بما في ذلك توبيراميت (الذي يستخدم عادة لعلاج النوبات) وبروبرانولول (دواء لارتفاع ضغط الدم) للمساعدة في منع المزيد من النوبات.

ومع ذلك، فهذه ليست مناسبة أو لا تعمل لجميع الأشخاص، ويمكن أن تسبب آثارا جانبية، مثل مشاكل النوم والشهية.

ويُعرف بخاخ الأوكسيتوسين باسم TNX-1900، ويُقصد استخدامه مرة أو مرتين يوميا كإجراء وقائي. إنه مصمم للتخلص من الصداع عن طريق منع إشارات الألم من المرور على طول العصب الثلاثي التوائم، العصب الرئيسي في الرأس. وينقل العصب الثلاثي التوائم المعلومات الحسية من الوجه، بما في ذلك فروة الرأس والجبهة والمنطقة المحيطة بالعين، إلى الدماغ، ويشارك في معظم حالات الصداع النصفي.

ويوقف الرذاذ أيضا الخلايا العصبية الثلاثية التوائم عن إطلاق مركب الببتيد المرتبط بجين الكالسيتونين (CGRP)، والذي يزيد أثناء الصداع النصفي. ويتسبب CGRP في حدوث الالتهاب والألم ويسبب استمرار الصداع لفترة أطول، على الرغم من أن الآلية الدقيقة غير معروفة.

وعند رشه في الأنف، يلتصق الأوكسيتوسين بالخلايا العصبية ثلاثية التوائم، ويقطع إشارات الألم، بينما يوقف إطلاق CGRP أيضا.

ويحتوي الرذاذ على المغنيسيوم أيضا، ما يساعد الأوكسيتوسين على الالتصاق بالخلايا العصبية.

ويؤدي استخدام رذاذ الأنف بدلا من الدواء أو الحقن عن طريق الفم إلى تركيز الدواء في المنطقة التي يحتاجها، ما يقلل من مخاطر الآثار الجانبية الجهازية.

وخلال التجربة الجديدة، التي يقودها معهد ميشيغان للصداع والأعصاب في الولايات المتحدة، سيستخدم 300 مريض رذاذ الأوكسيتوسين أو رذاذ الدواء الوهمي مرة أو مرتين يوميا لمدة ثلاثة أشهر. وسيقوم الأطباء بعد ذلك بفحص وتيرة نوبات الصداع النصفي لدى المشاركين.

وقال الدكتور أندرو داوسون، الرئيس السريري في NHS East Kent وBromley Headache Services: “هذا بحث مثير للاهتمام. ومن الجيد دائما أن نرى التفكير الإبداعي يتم اختباره في حالة تسبب الكثير من الإعاقة ولا تزال غير مفهومة جيدا وهي بدون علاجات فعالة عالميا. هناك سبب منطقي لدراسة CGRP. إنه بروتين تمت دراسته على نطاق واسع وثبت في النهاية أن الصداع النصفي مرتبط به. أنا متأكد من أن البروتينات الأخرى سيتم تحديدها أيضا على أنها تلعب دورا ما”.

المصدر: ديلي ميل

Shares

The post هل يمكن لبخاخ جديد للأنف أن يقضي على الصداع النصفي؟ first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا