تسريبات – قد يحتوي Xiaomi 13 Lite على ميزة شبيهة بخاصية الجزيرة الديناميكية!

بحسب آخر التقارير فمن المحتمل أن يكون هاتف Xiaomi 13 Lite هو إصدار مُعاد تسميته من الهاتف الأصلي Xiaomi Civi 2 والذي عادة ما يكون حصرياً للسوق الصيني.

ولكن وفقاً لهذا التقرير فهناك أنباء مثيرة جداً للاهتمام والتي تشير إلى أنه من الممكن أن يمتاز الهاتف بلمسة جمالية شبيهة بخاصية الجزيرة التفاعلية.

قد يأتي هاتف Xiaomi 13 Lite بخاصية الجزيرة الديناميكية

لكي أكون صادق معكم، لست واثقاً تماماً من صحة هذا التقرير، ولذلك نوصيكم بالتعامل معه بقليل من الحذر. ولكن حتى وإن كان التقرير على القدر الكافي من الصحة، فإن احتواء هاتف Xiaomi 13 Lite على خاصية الجزيرة الديناميكية لا يعني بالضرورة أنه سيتمتع بكافة المزايا المذهلة التي تتمتع بها هواتف ايفون 14 برو.

من خلال الصور المُسربة للهاتف يتضح أن الجانب الأمامي يحتوي على جزيرة دائرية في الأعلى على شكل كبسولة دواء وهي بالتأكيد ستكون من أجل إيواء كاميرا السيلفي. ولكن على الأرجح هي لن تحتوي على أي وظائف إضافية مثل تلك الوظائف التي رأيناها على هواتف ايفون 14 برو.

كل ما في الأمر هو المظهر العام فقط ولكن قد يتم تخصيص مساحة هذه الجزيرة باستخدام أي من التطبيقات التابعة للجهات الخارجية بسهولة.

الجدير بذكره أنه كانت هناك تقارير سابقة في أواخر العام الماضي تشير إلى أن كل من شركتي شاومي وريلمي يخططون بالفعل من أجل طرح ميزة الجزيرة الديناميكية على هواتفهم المستقبلية. وليس ذلك فقط، بل قام رئيس شركة ريلمي بنشر تدوينة على موقع Weibo يسأل فيها المُحبين والمستخدمين المُخلصين للعلامة التجارية مما إذا كانوا يرغبون في رؤية هذه الميزة على هواتف الشركة في المستقبل. ولكن يبدو أن شاومي كانت الأسرع في إيجاد الحلول البديلة، ومن يعلم! ربما تُفاجئنا الشركة الصينية في النهاية بخاصية شبيهة.

أما فيما يتعلق ببقية مواصفات الهاتف فهناك العديد من المصادر التي تؤكد على احتواء الهاتف على شاشة AMOLED قياس 6.55 إنش بمعدل تحديث 120Hz بدقة +FHD وسيتم تجهيز الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 7 Gen 1 SoC.

سيستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة وسوف يدعم الشحن السلكي بسرعة 67 وات ولكن بالطبع سيظل الشحن اللاسلكي غائباً بالنظر إلى الشريحة السعرية التي يندرج تحتها الهاتف.

كاميرا الهاتف الرئيسية ستكون عبارة عن مستشعر IMX766 من شركة Sony بدقة 50 ميجابكسل مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 20 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بينما يحتوي الجانب الأمامي على كاميرتان بدقة 32 ميجابكسل وإحداهما ستكون عدسة واسعة المجال.

من خلال هذا المواصفات يبدو أنه نفس هاتف Civi 2 ولكن الفرق هذه المرة هو أن هاتف Xiaomi 13 Lite سيتم طرحه في الأسواق العالمية.