لعشاق الألعاب محدودي الدخل – فيفو تُطلق هاتف iQOO Neo 7 عالمياً

أعلنت العلامة التجارية التابعة لشركة فيفو عن هاتف iQOO Neo 7 الذي يعد أحد أحدث هواتف الشركة متوسطة المدى التي تندرج تحت سلسلة Neo وبمثابة خليفة لهاتف iQOO Neo 7 الذي تم إطلاقه في نفس هذا الموعد من العام الماضي.

تماماً كما كانت تشير الشائعات فإن الهاتف الجديد يحتوي على شاشة قياس 6.78 إنش وهي عبارة عن لوحة عرض E5 AMOLED من شركة سامسونج بدقة +FHD وتدعم معدلات تحديث مرتفعة بسرعة 120Hz ومعدل سطوع يبلغ ذروته 1500 شمعة.

يبلغ حجم الإطار السفلي للهاتف 2.56 ملم مما يعني أنه أنحف من سلفه السابق بفارق 1 ملم تقريباً، بينما يبلغ حجم الحواف الجانبية 1.6 ملم فقط وقد بلغت مساحة الشاشة إلى الهيكل 93.1%.

قد يكون هذا هو أول هاتف يتم إطلاقه في الأسواق العالمية بمعالج ميديا تيك متوسط المدى Dimensety 8200 SoC وقد تم تجهيز الهاتف بغرفة تبريد بالبخار تبلغ مساحتها 2396 مم² وهيكل ثلاثي الأبعاد مصنوع من مادة الجرافيت وقد بلغت مساحة تبديد الحرارة الإجمالية 35.090 مم² وقد صرحت الشركة بأن غرفة تبريد الحرارة الجديدة أكثر كفاءة بنسبة 23% تقريباً مقارنة بغرفة تبديد الحرارة على هاتف iQOO Neo 6.

يتم تجهيز الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 12 جيجابايت مع الدعم لخاصية الذاكرة العشوائية الافتراضية بسعة تصل إلى 8 جيجابايت.

بالنسبة لقسم البصريات فإن هاتف iQOO Neo 7 يمتاز بمستشعر كاميرا رئيسي بدقة 64 ميجابكسل مدعوماً بتقنية التثبيت البصري OIS وبجانبه عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بينما يشتمل الجانب الأمامي على كاميرا بدقة 16 ميجابكسل.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير والتي تدعم تقنية الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 120 وات ويُمكن شحن البطارية بنسبة 50% خلال 10 دقائق فقط وقد وعدت الشركة بأن البطارية قادرة على المواصلة لفترة زمنية طويلة تُقدر بما يصل إلى 1000 دورة شحن قبل أن تتدنى الحالة المادية للبطارية إلى نسبة 80% من طاقتها الإجمالية.

المواصفات الفنية الكاملة لهاتف iQOO Neo 7