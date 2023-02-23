بحسب التسريبات – قد يكون تابلت شاومي باد 6 برو أفضل جهاز لوحي على الإطلاق!

طرحت شاومي كل من تابلت شاومي مي باد 5 – Xiaomi Mi Pad 5 وشاومي مي باد 5 برو – Mi Pad 5 Pro في عام 2021. ثم في عام 2022 أعلنت الشركة الصينية عن تابلت Pad 5 Pro الذي يتمتع بشاشة أكبر حجماً.

اليوم، بفضل تدوينة جديدة من مُسرب الأخبار الصيني الشهير Digital Chat Station على موقع Weibo الصيني أصبح لدينا فكرة عما سيبدو عليه كل من Pad 6 و Pad 6 Pro. في هذا التقرير سوف نتعرف معكم على المواصفات الفنية المُسربة لكلا الجهازين والتي توحي بأن كلاهما سيكونان من أقوى الحواسيب اللوحية على الإطلاق، وخاصة إصدار Pro الأغلى ثمناً.

تسريب مواصفات شاومي باد 6 برو

بحسب التسريب، فإن كل من Pad 6 و Pad 6 Pro سيتم تجهيزهما بشاشة قياس 11 إنش بدقة 2880×1800 بكسل بمعدل تحديث 120Hz ولكن إصدار Pro سيمتاز بشاشة بمعدل تحديث 144Hz.

ستدعم شاشات الأجهزة مرئيات +HDR10 وخاصية Dolby Vision ولكننا لسنا متأكدين مما إذا كانت لوحة العرض المستخدمة على هذه الشاشات هي LCD أم AMOLED ولكن إذا جاءت الطُرز الجديدة بنفس شاشات الطُرز السابقة فهذا يعني أنها ستحتوي على لوحات LCD وهذا هو الاحتمال الأقرب وذلك من أجل توفير معدلات التحديث المرتفعة على الأجهزة.

سيتم تشغيل الطراز الأرخص “Pad 6” بواسطة معالج Snapdragon 870 SoC وهو نفس المعالج الذي تم استخدامه على كل من Pad 5 و Pad 5 Pro.

ولكن بالنسبة لطراز شاومي باد 6 برو فسيتم تجهيزه بواسطة معالج Snapdragon 8+ Gen 1 بدقة تصنيع 4 نانوميتر والذي تم تطويره بواسطة شركة TSMC التايوانية.

إلى الآن لا نعلم ما هي سعة الذاكرة العشوائية على كلا الجهازين، ولكن نتوقع أن يتم تزويدهما بذاكرة رامات بسعة قد تصل إلى 12 جيجابايت مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 512 جيجابايت.

هناك احتمال كبير أن تستخدم شاومي الجيل الجديد من شرائح الذاكرة العشوائية LPDDR5X وذاكرة التخزين UFS 4.0 ولكن إذا أرادت الشركة تقليل النفقات المالية فسوف تكتفي بشرائح LPDDR5 و UFS 3.1.

على الرغم من أن التقرير لم يتطرق لسعة البطارية المستخدمة على كلا الجهازين ولكنه أكد على كونهما داعمين للشحن السلكي السريع بقدرة 67 وات. ومع ذلك، يبدو أن الشركة الصينية لا تنوي إطلاق طراز 5G من الحواسيب اللوحية هذا العام.

وفيما يتعلق بموعد الكشف عن الأجهزة اللوحية الجديدة، فلقد تم الكشف عن الطُرز السابقة في شهر يونيو من العام الماضي. وعلى الأرجح سيتم الكشف عن الطُرز الجديدة في وقت ما خلال الربع الثاني من عام 2023 الجاري.