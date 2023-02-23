طريقة تحميل و تثبيت جيميل على هاتف هواوي

لقد أحدث البريد الإلكتروني منذ ظهوره ثورة في كيفية التواصل بين الأشخاص، وأصبح في فترة وجيزة جزءًا أساسيًا من أعمال الشركات والمؤسسات، وكذلك الأمر بالنسبة للأفراد، إذ يمكن إرسال رسائل إلى أي شخص لديه عنوان بريد إلكتروني بسهولة تامة، وتعمل خدمات البريد الإلكتروني كخيار اتصال سهل للأشخاص، من خلال خدمات البريد الإلكتروني المتنوعة، حيث يمكن لأي شخص إرسال الصور والملفات الهامة والمستندات، بالإضافة إلى إدارة أعماله التجارية وما إلى ذلك من الأشياء التي نحتاجها بشكل يومي في العمل أو في الدراسة.

هذا وهناك الكثير من خدمات البريد الإلكتروني المتاحة عبر متاجر التطبيقات على غرار متجر AppGallery الخاص بالعملاق هواوي، ومن أحسن هذه الخدمات هي خدمة البريد الإلكتروني لجوجل “جيميل”، حيث يتميز هذا الأخير بعدة مميزات وخصائص، فمع كل حساب جوجل، تحصل على 15 جيجابايت من مساحة التخزين المجانية، ويمكنك الاستفادة من هذه السعة لتخزين رسائل البريد الإلكتروني المهمة والصور ومقاطع الفيديو والمستندات التي تحتاجها دون الخوف من ضياعها، وكان جيميل أحد أول منتجات البريد الإلكتروني التي تقدم غيغابايت من سعة التخزين الأولية، حيث تفوقت على العديد من خدمات البريد الإلكتروني الشائعة الويب الشائعة، والتي كانت لا تقدم حتى نصف ما يقدمه جيميل.

لماذا أنت بحاجة إلى استخدام “جيميل”

سنتطرق إلى بعض الميزات والخصائص التي يتوفر عليها “جيميل” والتي جعلت منه واحدًا من التطبيقات التي لا يمكن بأي شكل من الأشكال الاستغناء عنها ومن بين هذه الخصائص نذكر الآتي:

يوفر “جيميل” مساحة تخزين مجانية تصل إلى 15 غيغابايت، الأمر الذي يسمح لك بحفظ جميع رسائلك وملفاتك للرجوع إليها في المستقبل.

طريقة إرفاق الملفات والصور بسيطة للغاية في “جيميل”، ويمكن إرسال الملفات والمشاريع بسهولة.

يمكن تضمين عناوين بريد إلكتروني كثيرة وإرسال نسخ إليهم، وبهذا يمكنك التأكد من أنك أرسلت الملف الذي تريد إرساله إلى جميع المتلقين في وقت واحد.

يقوم “جيميل” بتحديث باستمرار الماسحات الضوئية المضادة للبرامج الضارة ومكافحة الفيروسات مما يوفر حماية كبيرة لبياناتك.

يحتوي “جيميل” على أداة تصفية ممتازة للرسائل غير المرغوب فيها، حيث في الغالب لن ترى أي رسائل لا تريد رؤيتها.

طريقة تحميل جيميل على هواتف هواوي

وفرت شركة هواوي طرق بسيطة لمستخدميها يستطيعون من خلالها تحميل التطبيق، والاستمتاع بالخصائص الرائعة التي يجلبها جيميل، إتبعوا الخطوات التالية لتنزيل التطبيق على هواتف هواوي الخاصة بكم:

الطريقة الأولى – استخدام جيميل Quick App من متجر AppGallery

أولًا: افتح متجر AppGallery على هاتفك هواوي، ثم أدخل كلمة جيميل في خانة البحث.



ثانيًا: بمجرد الانتهاء اضغط على فتح.

ثالثًا: اضغط على فتح تشغيل التطبيق.

بعد هذه الخطوات البسيطة تكون قد حصلت على جيميل كتطبيق سريع من متجر AppGallery الذي تكون وظيفته هي نفسها وظيفة الجيميل، والآن عليك تسجيل دخولك إلى حسابك.

كيف يمكنني إضافة تطبيق جيميل إلى الشاشة الرئيسية لهاتفي هواوي؟

إذا كنت ترغب في إضافة التطبيق إلى الشاشة الرئيسية لهاتفك هواوي للوصول إليه بسهولة لاحقًا، فاتبع الخطوات التالية:

1- اضغط على أيقونة النقاط الأربع في الزاوية العلوية اليمنى من التطبيق السريع.

2- قم بالضغط على خانة إضافة إلى الشاشة الرئيسية.

3- انقر الآن على إضافة.

4- استخدم الآن جيميل من شاشة هاتفك هواوي أيًا كان نوعه.

الطريقة الثانية: هل بالإمكان استخدام تطبيق جيميل على أجهزة هواوي بدل التطبيق السريع؟

بالتأكيد، يمكن استخدام تطبيق جيميل على أجهزة هواوي بدلاً من التطبيق السريع ولفعل ذلك اتبع الخطوات التالية:

1- افتح تطبيق البريد الإلكتروني من هواوي الموجود في الشاشة الرئيسية لهاتفك.

2- اختر جيميل لإضافة الحساب ثم اضغط على متابعة.

3- قم بتسجيل دخولك باستخدام جوجل، عبر كتابة البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف إضافة إلى إدخال كلمة السر.

4- قم بعد ذلك بالضغط على تشغيل للسماح للبريد الإلكتروني من هواوي بالدخول، وهكذا تكون قد قمت بربط جيميل الخاص بك ببريد هواوي الإلكتروني بنجاح.

ولمزيد من المعلومات حول كيفية تحميل جيميل على هاتف هواوي، يرجى مشاهدة هذا الفيديو: كيف تستخدم جيميل على هواتف هواوي؟

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