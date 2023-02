تعرف على أسباب انتفاخ البطن الرئيسية

روسيا – أعلن الدكتور فلاديمير نيرونوف، اختصاصي الأمراض الباطنية، أن انتفاخ البطن قد يكون من أعراض التهاب البنكرياس أو اختلال التوازن البكتيري في ميكروبيوم الأمعاء.

ويشير الطبيب في حديث لصحيفة “إزفيستيا” إلى أن انتفاخ البطن أو كثرة الغازات يمكن أن يحدث على خلفية أمراض خطيرة و ليس فقط بسبب سوء التغذية.

ويقول: “انتفاخ البطن مشكلة مزعجة لأنها تسبب عدم الراحة وقرقرة في البطن. وهذه الحالة يمكن أن تحدث ليس فقط بسبب سوء التغذية، بل وأيضا على خلفية أمراض خطيرة من بينها التهاب البنكرياس واختلال التوازن البكتيري في ميكروبيوم الأمعاء ومتلازمة القولون العصبي وعدم تحمل اللاكتوز ومرض الأحشاء وانسداد الأمعاء”.

ويضيف موضحا: يمكن ان يحدث انتفاخ البطن لدى النساء الحوامل بسبب التغيرات الهرمونية. ولكن السبب الأكثر انتشارا هو عدم اتباع نظام غذائي صحي. كما أن تناول كمية كبيرة من الطعام وكذلك تناول الطعام بسرعة يسبب انتفاخ البطن.

ويقول: “”يجب مضغ الطعام جيدا وليس على عجل، وبعكسه سيحدث انتفاخ في البطن وتكوين الغازات. وأيضا، يجب عدم الإفراط بتناول أطعمة يمكن أن تسبب انتفاخ البطن. ومن الأفضل عدم تناول المشروبات المحلاة والمياه المعدنية الغازية والمعجنات والبقوليات والخبز الأسود والأبيض والبطاطس والأطعمة الأخرى الغنية بالنشا والكربوهيدرات السريعة”.

ويضيف، يمكن ان يحدث انتفاخ البطن نتيجة تناول أطعمة ومنتجات غير متوافقة بعضها مع بعض. فمثلا يفضل تناول الفواكه قبل ساعة من تناول الطعام أو بعد ساعتين على تناوله.

ويقول: “لعلاج مشكلة إنتفاخ البطن يجب استشارة طبيب أختصاصي بأمراض الجهاز الهضمي يصف عادة عقاقير تساعد على امتصاص الغازات. ولكن استنادا إلى سبب المرض يمكن ان يصف بروبيوتيك وأدوية إنزيمية لاستعادة التوازن البكتيري في ميكروبيوم الأمعاء. وعموما للتخلص من هذه المشكلة يجب اتباع نظام غذائي صحيح خال من الأطعمة التي تسبب الشعور بعدم الراحة”.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

