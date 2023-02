هواوي» تُشارك في افتتاح معرض ليبيا لتصدير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات

شاركت “هواوي” في افتتاح فعاليات النسخة الأولى من “معرض ليبيا لتصدير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات” الذي أقيم بالمدينة الرياضية طرابلس خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجاري، برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة العمل.

ويهدف المعرض إلى نشر ثقافة تصدير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والتعريف بالشركات والكفاءات الوطنية، وإمكانية تصدير خدماتها للخارج ومواكبة آخر التقنيات والبرمجيات المستخدمة في مجال الاتصالات، وتشجيع ومساعدة الخريجين أصحاب المشروعات على تصدير خدماتهم إلى الأسواق العالمية.

وبحسب ما أفادت الشركة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فإن المشاركة تأتي ضمن اهتمام “هواوي” بدعم صندوق تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل، والتزاماً بمسؤولياتها الاجتماعية واستمراراً لأنشطتها في تنمية المواهب المحلية في مجال تقنية المعلومات ودعم التحول الرقمي.

واستقبل جناح “هواوي” خلال افتتاح المعرض، كبار الزوار والضيوف الذين أشادوا بمجهودات الشركة وتأدية دورها في المسؤولية الاجتماعية، وقدم الجناح شرحاً مفصلاً عن تاريخ “هواوي” وأحدث اتجاهات التطور التقني بها، والاستراتيجية طويلة المدى والرؤية لمبادرة “هواوي ليبيا” للمسؤوليات الاجتماعية لتنمية مواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الليبية من خلال مشاريع مثل برنامج “بذور من أجل المستقبل” وبرنامج أكاديمية هواوي.

وأبدى مدير عام شركة في “هواوي” لي وين ليانغ سعادته بمشاركته في افتتاح فعاليات المعرض خلال لقائه مع كبار الزوار، وأوضح دور “هواوي” في المسؤولية الاجتماعية، وأشاد بتعاون وزارة العمل معربا عن أمله في استمرار هذا التعاون، مؤكداً مواصلة “هواوي” في تأدية مسؤولياتها الاجتماعية ودعم المواهب المحلية في مجال تقنية المعلومات.

من جانبه، أشاد مدير صندوق تنمية الموارد البشرية فائز أبو عمران خلال زيارته لجناح “هواوي” بالتزام الشركة في تأدية دورها في المسؤولية الاجتماعية ودعم المواهب المحلية في تقنية المعلومات.

ومنذ عام 2021، تعمل “هواوي” على تنفيذ مشاريع أكاديمية “هواوي” لتقنية المعلومات والاتصالات في ليبيا وبرامج بذور المستقبل، ووقعت اتفاقيات تعاون مع 9 جامعات ليبية.

يُشار إلى أن شركة “هواوي”، هي شركة صينية لتصنيع معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونيات الاستهلاكية، ومقرها في شنجن، غوانغدونغ، الصين، وتأسست “هواوي” في عام 1987م، وهي مقدمة عالمية رائدة في البنية التحتية والأجهزة الذكية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ولدى “هواوي” أكثر من 197,000 موظف، وتعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة، وتخدم أكثر من ثلاثة مليارات نسمة في جميع أنحاء العالم، وتتمثل الرؤية والمهمة من Huawei في جلب الرقمية لكل شخص وموطن ومنظمة لعالم متصل بالكامل وذكي.

وتعد “هواوي” واحدة من الشركات المزودة الرئيسية في العالم في مجال توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية. وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة في أربع مجالات رئيسية (شبكات الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، الأجهزة الذكية والخدمات السحابية).

