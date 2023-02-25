واتس اب سوف يتيح تعديل الرسائل بعد إرسالها قريباً

يبدو أن عام 2023 سوف يكون عاماً حافلاً بالمزايا بالنسبة لتطبيق واتس اب، والذي يعمل مطوروه حالياً على تطوير ميزة تعديل الرسائل بعد إرسالها ضمن مزايا أخرى تحت التطوير.

مثل تطبيقات تيليجرام و ابل iMessage، سوف يتيح واتس اب للمستخدمين إمكانية تعديل الرسائل بعد إرسالها. هذه الميزة يتم اختبارها على النسخة التجريبية منذ عدة أشهر على الأندرويد والآن يجري تجريبها على نسخة الايفون.

هذه الميزة طال انتظارها ولم تتوفر حتى الآن، رغم أن هناك الكثير من تطبيقات المراسلة التي توفرها وآخرها تطبيق الرسائل الخاص بآبل iMessage، وبالحديث عن تيليجرام Telegram فهذه الميزة فهذه الميزة متاحة منذ سنوات عديدة.

كما وجدنا في النسخة التجريبية، يمكن للمستخدم تعديل الرسائل فقط بمجرد تحديد الرسالة ثم الضغط على الخيارات ثم اختيار تعديل Edit.

بخلاف تيليجرام، سوف يتيح واتس اب تعديل الرسائل في غضون 15 دقيقة فقط تماماً مثل تطبيق iMessage، وسيتم إظهار عبارة تم التعديل Edited للرسائل المعدلة دون إظهار التعديلات.

لا نعرف حتى الآن متى سيتم إطلاق هذه الميزة بشكل رسمي لكافة الجمهور، لكن الآن ومع تواجد الميزة بشكل تجريبي للأندرويد والايفون يبدو أن إطلاق تلك الميزة بات قريباً.