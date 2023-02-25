مشكلة تجاعيد الشاشة قد تختفي على هاتف جالكسي زد فولد 5!

بحسب تقرير مدونة The Pixel الفيتنامية فمن المحتمل أن تتمكن سامسونج من حل مشكلة تجاعيد الشاشة على هاتف جالكسي زد فولد 5 فضلاً عن احتواؤه على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل.

بناءً على آخر التسريبات فقد يأتي هاتف جالكسي زد فولد 5 أثقل وزناً وأكثر سُمكاً بسبب احتوائه على فتحة صومعة مُخصصة للاحتفاظ بقلم S-Pen الرقمي أثناء عدم الاستخدام.

سيتم حل مشكلة تجاعيد الشاشة بشكل أفضل على هاتف جالكسي زد فولد 5

في الحقيقة، أكثر من مصدر واحد اقترح من خلال عدة تقارير متنوعة تأكيد على صحة الشائعة السابقة. والتي تشير إلى أن هاتف الجيل الخامس القابل للطي قد يأتي بتجاعيد أقل وضوحاً على شاشته الداخلية.

يُقال أن عملاق التكنولوجيا الكوري تغلب على هذه المشكلة من خلال استخدام تقنية مفصلة جديدة يُطلق عليها اسم “dumbbell hinge” أو بالعربية “المفصلة الدمبل“.

تسمح تقنية المفصلة الجديدة للشاشة الداخلية بالغوص داخل هيكل الهاتف، مما يساعد بشكل كبير على تقليل حدة التجاعيد على الشاشة. من المحتمل أن تكون تقنية المفصلة الجديدة هي نفس مفصلة “قطرة الماء” التي تم استخدامها مؤخراً من قِبل بعض الشركات المُصنعة.

وضمن الفوائد الأخرى من جراء استخدام هذه المفصلة ستظهر على شكل إمكانية طي الهاتف بشكل مسطح، على عكس هواتف الأجيال السابقة.

هذه المنهجية في التطوير رأيناها على هواتف أوبو القابلة للطي. ولكن يبقى سؤال واحد يطرح نفسه علينا الآن وهو: “هل ستتمكن سامسونج من الاحتفاظ بمعايير مقاومة الماء والغبار على الهاتف حتى بعد استخدام تقنية المفصلة الجديدة أم سيتم التضحية بتلك المعايير؟”

جميع شركات التصنيع الأخرى التي استخدمت هذه التقنية في صنع المفصلة وجدت نفسها مُضطرة على التخلي عن معايير مقاومة الماء والغبار. ولكن عندما يتعلق الأمر بهواتف سامسونج فإن الأمر مختلف نظراً لأن الطُرز السابقة حصلت بالفعل على تصنيف مقاومة الماء والغبار.

ووفقاً لما ذكره موقع The Pixel فإن هاتف جالكسي زد فولد 5 سيحتوي على شاشة قياس 7.6 إنش دقتها 2208×1768 بكسل وعند فتحها نحصل على أبعاد 158.5×128.5×6.5 ملم.

ولكن سيكون الهاتف أطول قليلاً من سلفه السابق وأنحف قليلاً أثناء عدم طيه. ولكن عند طيه سيكون أكثر سُمكاً وأكثر طولاً من جالكسي زد فولد 4.

في النهاية قد يأتي الهاتف بوزن 275 جرام بدلاً من وزن 263 جرام الذي جاء عليه هاتف جالكسي زد فولد 4. وسيتم تجهيز الهاتف القادم بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا تيليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل تدعم التقريب البصري بمعدل 2x.

جميع التقارير تشير إلى أن الهاتف سيحتوي على فتحة مُخصصة لقلم S-Pen وربما هذا هو السبب الرئيسي في جعل الهاتف أكثر سُمكاً وأثقل وزناً. أو قد تكون المفصلة الجديدة هي السبب، فهذا احتمال وارد أيضاً.