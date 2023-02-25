من بينها سلسلة جالكسي Note 20 – هواتف سامسونج التالية تتلقى تحديث One UI 5.1

تستمر سامسونج في الدفع بتحديث One UI 5.1 إلى المزيد من هواتفها المؤهلة وآخر الهواتف التي حصلت على التحديث الجديد هي سلسلة جالكسي Note 20 جنباً إلى جنب مع هاتف جالكسي A53 5G وهاتف جالكسي A33 5G.

كانت قد أصدرت سامسونج تحديث One UI 5.1 على بعض الأجهزة الأخرى خلال الأسابيع القليلة الماضية ومن أوائل الهواتف التي حصلت على التحديث كانت سلسلة جالكسي S22.

سلسلة جالكسي Note 20 تحصل على تحديث One UI 5.1

أما بالنسبة لهواتف سلسلة جالكسي Note 20 فلقد كانت من بين أوائل الهواتف التي حصلت على التصحيح الأمني لشهر فبراير، ولكن نظراً لأن التحديث الأمني وصل في وقت مبكر جداً فلم يكن تحديث One UI 5.1 أصبح جاهزاً بعد لإصداره في نفس الوقت.

الآن، يبدو أن جميع طُرز سلسلة جالكسي Note 20 تتلقى التحديث الجديد، وذلك يتضمن جالكسي Note 20 5G وكذلك طُرز جالكسي Note 20 4G.

في الوقت الحالي، تطرح سامسونج تحديث One UI 5.1 لكل من طُرز جالكسي Note 20 وجالكسي Note 20 ألترا في أمريكا اللاتينية وأوروبا. يطرق التحديث أبواب السلسلة برقم البرنامج الثابت N98 * FXXU5HWAC وهذا بالنسبة لطُرز 4G أما بالنسبة لطُرز 5G فهي تتلقى التحديث برقم إصدار البرنامج الثابت N98 * BXXU5HWAC.

من المتوقع أن تبدأ سامسونج في توسيع قائمة الدول المدعومة بالتحديث الأخير خلال المرحلة القادمة بما في ذلك أمريكا الشمالية ومنطقة الشرق الأوسط ودول آسيا. نظراً لأن التحديث يتم طرحه على هيئة دفعات فمن المتوقع أن نضطر على الانتظار عدة أيام إضافية أو أسابيع قليلة كحد أقصى.

ولكن بالرغم من ذلك، من المستبعد أن تحصل الهواتف التي ذكرناها سلفاً في هذا التقرير على تصحيح أمان شهر مارس نظراً لأنه لا يزال أمامنا بعض الوقت على بداية الشهر الجديد.

بمجرد أن تتلقى سلسلة جالكسي Note 20 التحديث الجديد في جميع المناطق، فهذا يعني أن سامسونج أصبحت على وشك أن تنتهي من إرسال واجهة One UI 5.1 إلى جميع هواتفها الرئيسية المؤهلة.

ولكن من الرائع أن تُظهر سامسونج اهتمامها تجاه هواتفها متوسطة المدى مثل جالكسي A53 5G وجالكسي A33 5G. في الواقع، كلا الجهازين تلقيا التحديث بالفعل في كوريا الجنوبية، وهو موطن شركة سامسونج.

ومن المؤكد أن تبدأ الشركة الكورية في توسيع قائمة الدول لكي تشتمل على جميع المناطق الأخرى. ومع ذلك ليس لدينا أي معلومات حول الجدول الزمني المحدد لموعد حصول هذه الهواتف على التحديث في منطقة الشرق الأوسط.

في جميع الأحوال، يمكنك التأكد بنفسك مما إذا كان هناك أي تحديثات جديدة قيد انتظار التنزيل وتثبيتها في حال وجودها من خلال إعدادات الهاتف > تحديث البرامج > تنزيل وتثبيت.

المشكلة الوحيدة التي رصدناها مؤخراً هي أن هناك العديد من الشكاوى التي تفيد بأن هناك مشكلة استنزاف للبطارية على جميع هواتف جالكسي التي تمكنت من الترقية إلى تحديث One UI 5.1. وعلى الرغم من أن سامسونج لم تعترف بالمشكلة بشكل رسمي حتى الآن، ولكننا نأمل ألا تتأخر في إيجاد حل لها خلال أقرب وقت ممكن.