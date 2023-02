بعد انتشاره في غينيا الاستوائية.. فيروس «ماربورغ» يصل إسبانيا

أعلنت إسبانيا عن اكتشاف أول إصابة مشتبه بها بفيروس ماربورغ، وهو مرض معد مميت تسبب في عزل أكثر من 200 شخص في غينيا الاستوائية، حسبما ذكرت السلطات في إقليم بلنسية الإسباني.

وقالت السلطات الصحية في الإقليم إّنّ شخصا يبلغ 34 عاما زار غينيا الاستوائية في الآونة الأخيرة نُقل من مستشفى خاص إلى وحدة عزل بأحد المستشفيات في بلنسية، مضيفة أنّه يخضع لفحوصات طبية.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أنّ معدل الوفيات بسبب الإصابة بفيروس ماربورغ يمكن أن يصل إلى 88%، وأنّه لا يوجد لقاح أو علاج مضاد للفيروس مصرح به حتى الآن.

وأودعت غينيا الاستوائية أكثر من 200 شخص في الحجر الصحي حتى الآن وحدت من حركة المواطنين يوم 13 فبراير في إقليم كي نتيم حيث ظهرت الإصابات لأول مرة بالفيروس الذي يتسبب في حمى نزفية.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أنّ الدولة الصغيرة الواقعة بأفريقيا الوسطى أبلغت حتى الآن عن 9 وفيات و 16 حالة مشتبها بإصابتها بالفيروس، وتضمنت أعراض الإصابة حمى وإرهاق وقيء مصحوب بدم وإسهال.

