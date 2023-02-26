شركة وان بلس تستعد للكشف عن إصدار جديد من هاتف OnePlus 11 بخلفية مُضاءة!

خلال حدث Cloud 11 كانت قد أكدت شركة وان بلس بالفعل أنها على وشك الاستعداد من أجل الإعلان عن طراز جديد من هاتف OnePlus 11 خلال المرحلة التالية ولكنها لم تذكر موعد محدد لهذا الهاتف.

ولكن مؤخراً أكدت الشركة الصينية على أن هذا الطراز الجديد من المفترض أن يتم إزاحة النقاب عنه خلال مؤتمر MWC 2023 الذي سيُقام في مدينة برشلونة الإسبانية يوم 27 فبراير القادم.

هذا يأتي بعد عامين بالضبط من غياب شركة OnePlus عن مؤتمر MWC وقد أكدت الشركة على حسابها الرسمي أن هذا الطراز الجديد سيأتي بخلفية مُضاءة باللون الأزرق. والأفضل من ذلك أن الشركة شاركت مجموعة من العروض التشويقية لهذا الطراز على صفحتها والتي يمكنكم رؤيتها في هذا التقرير. أيضاً يُمكنكم رؤية الصور بشكل أوضح من خلال مصدر الخبر الأساسي.

وان بلس تستعد للكشف عن طراز جديد من هاتف OnePlus 11

ذكرت الشركة على حسابها أنه سيكون من السهل التعرف على هاتف OnePlus 11 بسهولة شديدة من بين الهواتف الأخرى بفضل مجموعة الأنابيب الجليدية التي تمتد على جانبه الخلفي والمُضاءة بإضاءة زرقاء كما لو كانت على هيئة مجموعة من الأوعية الدموية.

صرحت OnePlus أن طراز OnePlus 11 الجديد سيحتوي على خطوط الأنابيب أسفل هيكله الزجاجي والذي تم تصميمه بمظهر مستوحى من السكون الهادئ والقوة الغامرة للبحيرات الثلجية.

إن أردت رأيي الشخصي، من خلال هذه العروض، يبدو أن شركة وان بلس أرادت تصميم الطراز الجديد بشكل يشبه نفس التصميم الذي رأيناه على هاتف Nothing Phone (1) الذي حقق نجاحاً هائلاً في السوق الصينية.

ولكن بدلاً من الإضاءة البيضاء، استخدمت OnePlus إضاءة زرقاء ولكننا حتى الآن لسنا متأكدين مما إذا كانت ستتمكن OnePlus من جعل هذه الإضاءة متناسقة مع المكالمات والإشعارات مثلما فعلت Nothing Phone أم لا.

هاتف OnePlus 11 يحتوي على مميزات مذهلة بالفعل من بينها معالج كوالكم الرائد وكاميرات متطورة وشحن فائق السرعة. ولكنه فقد العديد من الميزات الهامة التي كنا نتمنى رؤيتها مثل الشحن اللاسلكي ومعيار IP68.

على كل حال لم يعد متبقى سوى أيام قليلة تفصلنا عن مؤتمر Mobile World Congress وسوف تتضح الأمور بشكل جلي خلال الحدث.