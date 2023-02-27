عن طريق الخطأ – تسريب عروض ومواصفات هاتف شاومي 13 لايت

على الرغم من أنه لا يزال أمامنا بضعة أيام قليلة، ولكن بسبب بائع تجزئة ألماني، فلقد تم رصد جميع مواصفات هاتف شاومي 13 لايت. وليس ذلك فقط، بل تم الكشف عن عروض الهاتف بالإضفة إلى سعره.

بالطبع، تم إزالة هذه المعلومات من قائمة الهاتف على موقع البيع الألماني فور نشرها، ولكن هناك العديد من المواقع التقنية التي تمكنت من تخزين التفاصيل قبل حذفها من قاعدة بيانات ذاكرة التخزين المؤقتة لمحرك جوجل.

تسريب عروض ومواصفات هاتف شاومي 13 لايت

يبدو أن هاتف شاومي 13 لايت هو بالفعل نسخة مُعادة التسمية من الهاتف الأصلي Xiaomi Civi 2 الحصري للسوق الصينية.

سيمتاز الهاتف الجديد بفتحة كاميرا أمامية على شكل كبسولة الدواء المستوحاة من تصميم الجزيرة الديناميكية على هواتف ايفون 14 برو، ولكن بالطبع هي لن تتمتع بنفس آلية عمل الجزيرة الديناميكية على هواتف ايفون.

شاشة هاتف شاومي 13 لايت مسطحة ولديها حواف نحيفة للغاية على مختلف جوانبها. وجميع أزرار الهاتف المادية متواجدة على الجانب الأيمن للهاتف، بينما الجانب الخلفي للهاتف عبارة عن لوحة منحنية.

أما بالنسبة لمواصفات الهاتف الرئيسية فسوف يشتمل شاومي 13 لايت على شاشة قياس 6.55 إنش بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz محمية بطبقة زجاج Gorilla Glass 5 من شركة Corning وستكون داعمة لمرئيات +HDR10 و Dolby Vision.

سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكم الجديد للفئة المتوسطة Snapdragon 7 Gen 1 SoC مقترناً بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت.

من المؤكد أن يتم إطلاق الهاتف بواجهة MIUI 14 المخصصة من شركة شاومي والمستندة إلى نظام أندرويد 13. سيستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة داعمة للشحن السلكي بقدرة 67 وات. وستشتمل الشاشة على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج.

سيتضمن الجانب الخلفي كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل والتي هي عبارة عن مستشعر Sony IMX766 وعدسة فائقة الاتساع بدقة 20 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 115 درجة فضلاً عن عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

سيحتوي الهاتف على مكبر الأشعة تحت الحمراء في الجزء العلوي ومكبرات صوت ستريو مزدوجة وسيزن الهاتف حوالي 171.8 جرام.

بناءً على العروض المُسربة للهاتف فقد يأتي باللون الأسود والوردي وسيبدأ سعره من 499 يورو ومن المحتمل أن يتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة.