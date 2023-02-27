أهم المزايا الجديدة القادمة في ماك بوك اير 2023

خلال وقت قريب سوف تقوم ابل بالإعلان عن جهاز ماك بوك اير جديد لعام 2023، وهذا الجهاز من المتوقع أن يأتي بعدة إضافات جديدة مهمة كما تشير التوقعات سوف نستعرضها معاً في هذا المقال.

حجم شاشة أكبر .. 15 إنش

هذا العام قد نشهد إطلاق أكبر جهاز ماك بوك اير بشاشة يصل قياسها إلى 15 إنش أو يزيد. حالياً يبلغ قياس أكبر جهاز ضمن هذه الفئة 13.6 إنش.

جدير بالذكر أن ابل أطلقت جهاز ماك بوك اير في البداية بشاشة 11 إنش فقط، الآن ومع الإقبال المتزايد على الجهاز تود ابل توفير قياس شاشة أكبر قد يجتذب المزيد من العملاء.

معالج M2

مثل الإصدار الحالي من ماك بوك اير، سوف يأتي الإصدار الأكبر من الجهاز بنفس المعالج وهو معالج ابل M2 الجديد، والذي بحسب ابل يأتي ببعض التحسينات مقارنة بالجيل الأول.

هذه التحسينات تشمل زيادة في الأداء بنسبة 18% ومعالجة الرسوميات بنسبة 35% وكذلك قدرات الذكاء الاصطناعي بنسبة 40% مقارنة بالجيل الأول.

بطارية أطول عمراً

هذا أمر منطقي لأن شاشة أكبر تعمي حجم أكبر للجهاز وبالتالي مساحة أكبر للبطارية وعمر أطول لها. الجهاز الحالي بشاشة 13 إنش يتيح عمر بطارية حتى 18 ساعة في الشحنة الواحدة، وهذا يعني أن الجهاز بشاشة 15 إنش قد تتجاوز الـ 20 ساعة في الشحن الواحدة.

اتصالات أسرع

أجهزة ماك بوك اير القادمة سوف تدعم وايفاي 6E الجديدة عالية السرعة والتي تتيح كذلك معدل تأخير أقل وتغطية أكبر وشبكة أقوى، بالإضافة أيضاً إلى بلوتوث 5.3 ذي التغطية الأكبر والاستهلاك الأقل للطاقة.

موعد الإطلاق من المقرر أن يكون في ربيع العام الجاري 2023، وسيكون خياراً جيداً لمن يوظون الحصول على جهاز ماك بوك بقياس شاشة مناسب وبمواصفات قوية ولكن أرخص بالمقارنة مع ماك بوك برو.