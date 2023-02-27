تطبيقات الأسبوع للاندرويد – باقة مُفيدة من التطبيقات ستعزز من تجربتك مع الهاتف!

كما جرت العادة، في يوم الأحد من كل أسبوع نبحث من أجلكم عن التطبيقات الهامة والألعاب الشيقة التي صدرت حديثاً على متجر جوجل بلاي آملين أن تنال مجموعة اختياراتنا إعجابكم وأن تستفيدوا منها في استخداماتكم اليومية.

SuperImage

تطبيق SuperImage هو تطبيق لتكبير حجم الصورة وتعزيز دقتها الأصلية حتى ثماني أضعاف الدقة الأصلية ولكن الأهم من ذلك أنه يحافظ على التفاصيل الحقيقة والأصلية للصورة بمعنى أنه حتى بعد أن تقوم بتكبير الصورة فلن تلاحظ أي تشويه أو بكسلة في تفاصيل الصورة.

يعتمد التطبيق على خوارزميات متقدمة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق هذه الغاية ولكن يجب أن تستعد على التضحية بجميع موارد الهاتف أثناء عملية تعزيز دقة الصورة وتكبيرها، بمعنى أن التطبيق ثقيل جداً ويستغرق فترة زمنية أثناء عملية تكبير الصورة ولذلك هو متعطش جداً للموارد وقد لا يعمل على الهواتف الذكية الرخيصة أو التي تحتوي على هاردوير متواضع بشكل مناسب. ولكن تأكد أن النتائج مذهلة وستكون راضياً عنها بكل تأكيد ويمكنك استخدامه من أجل إصلاح جميع صورك وتكبيرها دون المساومة على جودتها الأصلية.

السعر : مجاني

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Amaze File Utilities

تطبيق Amaze File Utilities هو تطبيق جديد لإدارة الملفات التي تحتفظ بها على ذاكرة هاتفك الأندرويد الداخلية. بمساعدته يمكنك تحليل ذاكرة هاتفك بشكل احترافي ومعرفة المساحة التي تشغلها جميع أنواع ملفاتك بل وحتى يمكنك احتساب المساحة التي تشغلها الملفات المكررة أو الملفات الغير مرغوب فيها لمساعدتك على تحرير مساحة كبيرة من الذاكرة واستعادتها لاستخدامها في تخزين بيانات جديدة.

يقوم التطبيق بفرز البيانات طبقاً لفئات مختلفة لتسهيل عملية العثور عليها دون أن تضطر على البحث عنها داخل المكتبة الكاملة بشكل يدوي. إذا لم يكن ذلك كافياً بالنسبة لك فدعني أخبرك بالمزيد. هذا التطبيق سيساعدك على نقل ومشاركة الملفات مع الأجهزة الأخرى عبر اتصال الواي فاي بسرعة نقل استثنائية كما ويحتوي التطبيق على مُشغل مدمج لتشغيل مقاطع الفيديو والملفات الصوتية والقدرة على تنظيم الملفات بداخل قائمة التشغيل مثل أي مشغل أخر بل ويحتوي على بعض أدوات التحرير الأساسية التي قد تساعدك على الاستمتاع بمشاهدة ممتعة للفيديوهات أو أثناء الاستماع إلى الموسيقى.

السعر : مجاني

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NewProfilePic: Profile Picture

من خلال هذا التطبيق يمكنك تحويل صورك الشخصية إلى رسومات كرتونية وصور فنية مذهلة قبل مشاركتها مع أصدقائك أو تثبيتها على حساباتك الشخصية.

طريقة استخدام التطبيق بسيطة وبديهية للغاية. فقط قم بإدخال الصورة إلى التطبيق وحدد نوع نمط فني محدد يتناسب مع رغباتك وقم بالنقر فوق زر تحويل وتأكد أنك ستكون سعيد جداً بالنتائج نظراً لأن التطبيق يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تحويل الصور ولكن كل ذلك يتم محلياً على الهاتف باستخدام موارد الهاتف دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

السعر : مجاني

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Geekbench 6

تطبيق GeekBench هو عبارة عن تطبيق للتحقق من مواصفات الهاتف الرئيسية واختبار أداء الهاتف ومقارنة نتائجه مع الهواتف الأخرى التي تشتمل عليها قاعدة بيانات التطبيق. حتى شركات الهواتف الذكية قبل أن تطرح أي هاتف جديد في السوق تقوم باختبار ومراجعة أداء الهاتف على المنصة للتأكد من نتائجه وبناءً عليها تقوم بتسعير الهاتف – بالتأكيد مع بعض العوامل الأخرى.

ولكن هذا هو الإصدار السادس والأخير من التطبيق الذي يجلب معه مجموعة جديدة كلياً من الاختبارات لاكتشاف قوة الهاتف في أداء المعالج الرسومية على برمجية مكتبة Vulcan و OpenCL والعديد من الاختبارات الأخرى. وبالتالي إذا كنت تريد اختبار هاتفك أو التحقق من مواصفاته الرئيسية مثل نوع المعالج المركزي أو الرسومي أو سعة الذاكرة العشوائية أو اختبار أداؤه فهذا هو أفضل تطبيق يمكنك استخدامه.

السعر : مجاني

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Noterly: simple reminders

تطبيق Noterly هو تطبيق لتعيين تذكيرات. للوهلة الأولى تبدو جميع تطبيقات التذكيرات وكأنها متشابهة مع بعضها البعض مع تقديم نفس الميزات دون اختلاف. ولكن ما يميز هذا التطبيق هو سهولة الاستخدام إذ يمكنك من خلاله تعيين تذكيرات سريعة لرؤيتها بشكل دائم على الشاشة سواء كان ذلك من أجل تهنئة الأصدقاء والأشخاص المقربين منك أو تعيين تذكيرات للقيام بمهام ضرورية خلال يومك.

طريقة عمل التطبيق سهلة للغاية إذ أن كل ما عليك فعله هو فتح التطبيق وكتابة التذكير واختيار موعد محدد له والاختيار مما إذا كنت تريد عرض التذكير في شريط الإشعارات بل وحتى يمكنك تفعيل خيار تكرير التذكيرات خلال مهلة زمنية تقوم أنت بتحديدها. التطبيق مجاني تماماً وسهل الاستخدام ويعمل بشكل رائع ومتناسق مع لغة تصميم Material You ويمتاز بواجهة مستخدم بسيطة ورائعة.

السعر : مجاني

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Arc – Seamless File Sharing

نحاول دائماً في كل أسبوع البحث من أجلكم عن التطبيقات الجديدة التي تتيح لك القدرة على مشاركة الملفات بين الأجهزة والمنصات المختلفة بسهولة.

تطبيق Arc سيتيح لكم إمكانية نقل الملفات من جهاز إلى أخر بسرعة صاروخية وهو مدعوم على كل من أندرويد والايفون وماك وويندوز والأهم من ذلك أنه لا يتطلب اتصال بالإنترنت في عملية نقل الملفات ويمكنه التعامل مع جميع أنواع الملفات دون أي قيود وحتى الآن التطبيق مجاني وخالي من الإعلانات.

السعر : مجاني

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Auto Scroll (Block) Reel Ads

إذا كنت تقضي الكثير من وقتك في مشاهدة الريلز على تطبيق انستغرام فهذا التطبيق سيساعدك على كتم صوت الإعلانات والانتقال إلى الفيديو التالي تلقائياً دون أي تدخل يدوي منك على الإطلاق. طريقة عمل التطبيق بديهية للغاية ولكنه سيتطلب القليل من الأذونات لكي يبدأ بالعمل فوق الشاشة ولكن يعد المطورون أن التطبيق لا يقوم بتخزين أي بيانات على خوادم الشركة المطورة.

فقط قم بتثبيت التطبيق ومنحه الأذونات اللازمة وقم بتفعيل التطبيق من خلال زر Enable المتواجد في لوحة الإشعارات لكي يبدأ في العمل بشكل تلقائي ولكن إذا أردت تعطيله مرة أخرى ما عليك إلا أن تقوم بسحب شريط الإشعارات وعمل Disable للتطبيق وسيتوقف تلقائياً عن العمل.

السعر : مجاني

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Crypto Analogy: Coin Stats

تطبيق Crypto Analogy سوف يبقيك على اطلاع دائم بكل ما يحدث في عالم العملات الرقمية المشفرة. يدعم التطبيق جميع أنواع العملات الإلكترونية المشفرة ويتيح لك القدرة على مقارنة العملات مع بعضها البعض واحتساب الفرق فيما بينها ومعرفة قيمتها السوقية ومستوى العرض المتداول على هذه العملة.

بطبيعة الحال التطبيق يستهدف فئة محددة من المستخدمين الذين يهتمون بالعملات الرقمية أو لديهم محافظ من العملات الإلكترونية كما ويحتوي على التطبيق على نوافذ لعرض إحصائيات مختلفة أكثر تفصيلاً عن جميع العملات ووصف شامل عنها والمزيد غير ذلك.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Word Counter

كما يظهر من اسمه، Word Counter هو تطبيق يحتسب عدد الكلمات والحروف والجمل والعبارات والفقرات في المحتوى النصي داخل أي ملفات أو مستندات. هذه ميزة مهمة جداً في حالات عديدة. فعلى سبيل المثال إذا كان مطلوب منك تقرير أو مستند مع حد أدنى من عدد الكلمات فيمكنك الاعتماد على هذا التطبيق لاحتساب عدد الكلمات التي كتبتها.

أما إذا كنت تمتهن وظيفة مدرس وتطلب من طلابك كتابة تقارير أو كتب مع حد أدنى من عدد الكلمات أو الصفحات فيمكنك أيضاً الاعتماد على هذا التطبيق. التطبيق مفيد جداً للطلاب ومنشئي المحتوى والمحررين والكتاب وجميع الأشخاص الذين يتعاملون بشكل أساسي مع المستندات والأعمال الورقية.

السعر : مجاني

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Quit Cigarettes

إذا كنت تعاني من إدمان التدخين وشرب السجائر وغير قادر على الإقلاع بغض النظر عن جميع محاولاتك فهذا التطبيق سيكون مرشدك المثالي لتحقيق تلك الغاية.

هذا التطبيق رائع في طريقة عمله ويحتوي على عوامل تحفيز مذهلة. على سبيل المثال سوف يخبرك بالقدر المالي الذي يمكنك توفيره بعد الإقلاع عن عادة التدخين بعد فترة زمنية محددة وسيقدم لك يد العون من خلال بعض الإرشادات والنصائح التي تحثك على الإقلاع عن التدخين.

السعر : مجاني

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Tomb Raider Reloaded

Tomb Rider من عناوين الألعاب الرائعة التي نُشرت مؤخراً على الأندرويد بواسطة شركة Square Enix اليابانية وهي من تطوير شركة CDE Entertainment وبالطبع كما هو متوقع فهي لعبة حركة قتالية من الأعلى إلى الأسفل تدور أحداثها الأساسية حول مغامرات لارا كروفت تحت الأنقاض للعثور على الكنوز وحل الألغاز الغامضة لاكتشاف الحقائق التاريخية المثيرة وستواجه العديد من الوحوش والأعداء. خلال تقدمك في اللعبة ستكتسب العديد من المهارات لتحسين تجربتك مع اللعبة. اللعبة مسلية وشيقة إلى حد كبير وتعمل بشكل رائع على جميع الهواتف الذكية.

السعر : مجاني