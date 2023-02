روسيا – أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية أنه لكي يبقى الرجل قويا ويتمتع بصحة جيدة عليه اتباع نظام غذائي محدد.

ويشير المكتب الإعلامي لهيئة حماية المستهلك الروسية، أن السعرات الحرارية التي يستهلكها الرجل يجب أن تتوافق مع كمية الطاقة التي يحتاجها في اليوم.

وجاء في بيان المكتب: “يجب تناول ما لا يقل عن ثلاث وجبات طعام في اليوم ولكن باعتدال، وعدم تناول الطعام قبل النوم. والشيء المهم يجب أن تكون الأطعمة متنوعة قدر الإمكان”.

ويضيف: كما يجب استبعاد أو التقليل جدا من تناول الوجبات السريعة واللحوم المدخنة والحلويات وخبز العجين المخمر والحليب الكامل الدسم في النظام الغذائي.

و يشير المكتب إلى أن من المهم بالنسبة للرجال تناول اللحوم، لأنها تحتوي على البروتين الذي يعتبر مادة بناء للجسم.

ووفقا لهيئة حماية المستهلك: “من الأفضل طهي اللحوم على شكل قطع كبيرة- مسلوقة أو مشوية، حيث يكفي تناولها 3-4 مرات في الأسبوع. أما كبار السن من الرجال فعليهم تناولها مرات أقل”.

وتضيف يمكن الحصول على البروتين من منتجات أخرى مثل البقوليات والبيض والمكسرات والفطر.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”

Shares

The post مادة غذائية مفيدة للرجال first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا